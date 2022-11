Würzburger Schwimmbad Nautiland soll im Dezember wieder öffnen

Das Schwimmbad Nautiland in Würzburg soll voraussichtlich am ersten Dezemberwochenende wiedereröffnet werden. Das hat die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) jetzt mitgeteilt. Wegen eines Fliesenschadens war das Schwimmbad seit Anfang Oktober geschlossen.

Im Zuge der Reparaturarbeiten wurden die schadhaften Fliesen an der Quer- und Längswand entfernt und der fehlerhafte Putz entfernt. Anschließend wurden Putz und Fliesen neu aufgebracht. Die Arbeiten sind nun beendet und werden vom zuständigen Gutachter in dieser Woche abgenommen, heißt es von Seiten der WVV.

Wasseranalyse dauert zwei Wochen

Unabhängig davon hätten bereits die Reinigungsarbeiten begonnen, die bis Ende dieser Woche dauern sollen. Danach könnten die Becken wieder mit Wasser gefüllt werden. Das dauert etwa fünf Tage, anschließend muss das Wasser in den Becken überprüft werden.

"Eine gründliche Wasseranalyse dauert circa zwei Wochen und ist für den Wiederbetrieb des Bades aus gesundheitstechnischen Gründen unverzichtbar", so Robert Konrad, Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH. Bei einwandfreier Wasserqualität könnten das Bad und die Saunalandschaft dann am ersten Dezemberwochenende wieder in Betrieb gehen.

Wiedereröffnung des Schwimmbads trotz hoher Energiepreise

Die Wiedereröffnung folgt trotz hoher Energiepreise. Andere Schwimmbäder, wie etwa das Hallenbad Sandermare, das Nordbad und das Franz-Oberthür-Bad in Würzburg, waren im Laufe des Jahres mindestens zwischenzeitlich geschlossen worden, um Energie zu sparen. Auch beim Nautiland bangte man im August noch auf BR-Anfrage. Nun also die Eröffnung im Dezember.

Sandermare soll für Schulen und Vereine offen bleiben

Außerdem teilte die WVV mit, dass im Lauf des Dezembers auch der Beschluss über den weiteren Betrieb des Sandermare-Schwimmbades erwartet wird. Für die Aufsichtsratssitzung der Würzburger Bäder GmbH Ende November wird derzeit eine Beschlussvorlage vorbereitet: Demnach soll das Bad auch nach der Wiedereröffnung des Nautilands für Schulen und Vereine geöffnet bleiben.

Das Nautiland war erst im November 2019 nach einem Neubau in Betrieb gegangen. Seitdem musste das das 34 Millionen Euro teure Schwimmbad immer wieder schließen. Grund war neben etwa der Corona-Pandemie ein Bauschaden: In der Schwimmhalle hatten sich im April 2022 Fliesen von der Wand gelöst.