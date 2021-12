Würzburger Schülerfirma: Nachhaltige Cookies für den guten Zweck

Nach der Weinlese bleiben in den Kellern der Winzer im Landkreis Würzburg Berge an nährstoffreichen Traubenkernen übrig. Die Schülerfirma "CookieDream" hat jetzt Verwendung für den Reststoff: Traubenkernmehl aus der Region macht die veganen Cookies der Firma besonders nachhaltig. 13 Berufsschülerinnen und Berufsschüler der Klara-Oppenheimer-Schule in Würzburg haben die Firma gegründet.

Schülerfirma spendet für krebskranke Kinder

Inzwischen werden ihre Kekse in einigen Läden in Würzburg verkauft – auch für den guten Zweck. Mit jeder verkauften Tüte spendet das Unternehmen an krebskranke Kinder und deren Familien. Konkret gehen die Spenden an die Station Regenbogen an der Uniklinik Würzburg. Mit dem Geld werden zum Beispiel die onkologischen Kinderstationen familiengerecht ausgestattet.

Schüler hatten Geschäftsidee

"Wir können die Welt mit unseren Cookies nicht retten. Sie sind aber ein Schritt in die richtige Richtung und bringen vielleicht den einen Käufer oder die andere Käuferin zum Umdenken", sagen die Geschäftsführerinnen Victoria Gießübel und Elena Rump. Die Idee für die Firma an der Berufsschule kommt von den Schülerinnen und Schülern selbst. Sie haben auch das Rezept für die Kekse selbst kreiert. Im Unterrichtsfach Existenzgründung wurde das Unternehmen ins Leben gerufen.

Projekt an der Berufsschule läuft ein Jahr

Die 13 angehenden Betriebswirtinnen und Betriebswirte für Ernährungs- und Versorgungsmanagement arbeiten für ein Jahr an dem Projekt. Sie sind aufgeteilt in fünf Abteilungen: Geschäftsleitung, Marketing, Finanzen, Verwaltung und Produktion. Die Würzburger Bäckerei Hanselmann unterstützt die Produktion der Cookies.