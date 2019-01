Würzburger Schüler wollen weiter für Klima demonstrieren

Dazu kamen mehr als ein Dutzend Schüler verschiedener Würzburger Schulen zusammen. Auch aus dem Landkreis und sogar vom Karlstadter Johann-Schöner-Gymnasium waren zwei Schülerinnen angereist. An zwei bis drei Schulen würden Verweise verteilt, an allen anderen Schulen hätten die Schulleiter mildere Strafen gelten lassen. Die betroffenen Schüler des Deutschhaus-Gymnasiums sollen zum Beispiel einen Infostand zum Thema Klimaschutz während der Kulturnacht organisieren. Den verpassten Stoff nacharbeiten, das müssen wohl alle, die am Streik beteiligt waren.

Engagement gegen den Klimawandel

Zur Demo vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin am kommenden Freitag, wenn die Kohlekommission zum Kohleausstieg tagt, werden die meisten Anhänger der Würzburger "Fridays for Future"-Ortsgruppe nicht fahren – nicht, weil sie Strafen und Verweise fürchten, sondern, weil der Weg zu weit ist. Als Alternative plant die Würzburger Ortsgruppe mit ein paar Teilnehmern zu einer ähnlichen Veranstaltung nach München zu fahren. Außerdem wollen sie künftig lieber außerhalb der Schulzeiten streiken und demonstrieren. Denn der eigentliche Grund des Streiks, nämlich der Kampf für den Klimaschutz, sei in der ganzen Debatte um Schulschwänzereien und Bestrafungen völlig vergessen worden.