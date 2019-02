"Würzburger Schüler*Innen Tag": OB diskutiert über Klimaschutz

Ab 11 Uhr kommt Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) für zwei Stunden mit Jugendlichen im Ratssaal zusammen - dort, wo ansonsten der Stadtrat über die Belange Würzburgs diskutiert und entscheidet. Als Motto der diesjährigen Veranstaltung wurde "Klima-WÜST" ausgegeben. Die Inspiration dazu sei von den "Fridays for Future"-Demos ausgegangen, heißt es aus dem Rathaus. Auch in Würzburg haben bereits Hunderte Jugendliche für mehr Klimaschutz demonstriert.

"Würzburger Schüler*Innen Tag": Klimaschutz im Fokus

Öffentlich hat sich Oberbürgermeister Christian Schuchardt bereits mit den Anliegen der Schüler solidarisiert. Heute will er nun aufzeigen, was die Stadt zum Bespiel für die Luftreinhaltung unternommen hat - von Car-Sharing bis Tempolimits. Es soll aber auch darum gehen, was Schulen und Schüler selbst für den Klimaschutz tun können.