Würzburger Schüler wollen an Opfer der Hexenverfolgung erinnern

Heute um 15 Uhr präsentieren die zehn Jugendlichen im Kilianeum ihre Entwürfe, die sie im Rahmen eines Seminars erstellt haben. Ideengeber für die Aktion ist der evangelische Pfarrer Martin Wohlleber, der am Röntgen-Gymnasium unterrichtet.

Hexenverfolgung in Würzburg: Hochzeit im 17. Jahrhundert

Die Schüler erinnern mit der Aktion an die Hexenverfolgung, die in Würzburg im 17. Jahrhundert ihre Hochzeit erlebte. Als besonders fanatischer Hexenverfolger galt der Würzburger Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg. Er war von 1623 bis 1631 im Amt. Mehrere hundert vermeintliche Hexen wurden im damaligen Stift Würzburg auf sein Geheiß verfolgt und hingerichtet. Opfer der Hexenverfolgung waren überwiegend Frauen, meist wegen ihres Äußeren oder ihres Berufsstands. Viele von ihnen wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Fürstbischöfe wie Ehrenberg machten sie etwa für Missernten oder Säuglingssterben verantwortlich.

Stadtrats-Beschluss für Mahnmal ist gefasst

Die Geschichte der Hexenverfolgung in Würzburg beschäftigt auch die Politik. Im Mai 2016 hatte der Stadtrat beschlossen, dass ein Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer errichtet werden soll. Die Initiative war damals von der SPD ausgegangen. Aktuell prüft die Stadt die Umsetzung. Spannend wird dabei vor allem die Frage, wo das Mahnmal errichtet wird. Die SPD, insbesondere die Jusos, wünschen sich das Mahnmal auf dem Würzburger Marktplatz, wo einst Hexenverbrennungen stattgefunden haben, sagt Dorothee Klinksiek vom SPD-Unterbezirk Würzburg.

Vergleichbare Mahnmale in Aschaffenburg oder Bamberg

Weitere mögliche Standorte, die im Stadtrat besprochen wurden, sind eine ehemalige Hinrichtungsstelle am Sanderrasen oder der sogenannte Hexenturm an der Ottostraße. Erste Ergebnisse, wo das Mahnmal stehen soll, erwartet der Stadtrat im Laufe des Jahres 2019. Ein vergleichbares Mahnmale gibt es bereits in Bamberg, auch in Aschaffenburg ist ein Mahnmal zur Hexenverfolgung geplant.