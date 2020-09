Würzburger Satelliten erfolgreich ins All gestartet

Kurz vor Ende des Countdowns brach die Liveübertragung vom russischen Weltraumbahnhof Plessezk ab. Erst Minuten später kam die erlösende Nachricht aus Russland: Die Würzburger "NetSat" Kleinstsatelliten sind um Punkt 13.20 Uhr mit einer Sojus-Trägerrakete ins Weltall gestartet. In einer Höhe von 1.500 Kilometern setzt die Rakete zunächst drei große Nachrichtensatelliten aus. Danach sinkt sie wieder ab. 600 Kilometer über der Erde sind dann die Minisatelliten an der Reihe.

Mini-Satelliten sollen Daten aus dem All liefern

Die Satelliten-Zwerge werden vermutlich zwischen 17 und 18 Uhr im Weltall ausgesetzt. Die Würzburger haben zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keinen Funkkontakt. Erst, wenn die Satelliten direkt über Würzburg vorbei rauschen, ist eine Verbindung möglich. Wenn alles gut geht, ist das morgen der Fall. Dann werden die Systeme aktiviert und bis Ende der Woche sollten alle vier Mini-Satelliten Daten aus dem All liefern.

Söder sendet Grußworte nach Würzburg

Zum gelungenen Start sendete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Grußworte nach Würzburg: "Franken im Weltall – wer hätte das gedacht? Die Möglichkeit, mit fränkischen Satelliten im All Weltraumforschung zu betreiben wird jetzt Realität. Ich wünsche dabei viel Erfolg." Anlässlich des Starts der Rakete kam Bayerns Wirtschafsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach Würzburg ins Zentrum für Telematik. Er sagte: "Der Start von vier Würzburger Satelliten zeigt einmal mehr, dass der Freistaat in der Luft- und Raumfahrtforschung zur weltweiten Spitze gehört."

Technik soll der Klimaforschung nutzen

Die vier Kleinstsatelliten haben jeweils eine Masse von gerade einmal vier Kilogramm und sind etwa so groß wie ein Schuhkarton. Mehrere Monate lang sollen sie sich in einer Umlaufbahn in etwa 600 km Höhe selbstständig miteinander koordinieren. Aus verschiedenen Perspektiven sollen die Mini-Satelliten die Erde beobachten. Die Technik soll dann später zum Beispiel in der Klimaforschung zum Einsatz kommen.