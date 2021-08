Würzburger Restaurant fürchtet um Köchin in Afghanistan

"Wir sind nicht in unserem eigenen Zuhause, wir sind versteckt. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Ich habe große Angst rauszugehen. Ich weiß nicht, was da passiert", so übersetzt die Restaurantbesitzerin die Worte ihrer Köchin, mit der sie telefoniert. Die Mitarbeiterin wollte eigentlich nur zu einer Hochzeit nach Afghanistan fliegen und anschließend wieder zurück nach Würzburg kommen. Doch mit der Übernahme der Taliban ist das nun nicht mehr möglich.

Die Frauen halten Kontakt

Die Köchin und ihre Chefin halten über Telefon und Video-Chat täglich den Kontakt. Jedoch ist die Internetverbindung in Mazar-e-Sharif, wo sich die Mitarbeiterin befindet, äußerst instabil, weshalb die Verbindung oft abbricht. Trotzdem versucht die Gastronomin ihrer Angestellten Beistand zu leisten und zu helfen, so gut es geht.

Weg nach Kabul als Herausforderung

Die junge Küchen-Mitarbeiterin befindet sich derzeit sechs Stunden Fahrtzeit vom Flughafen in Kabul entfernt, wo sich dramatische Szenen abspielen. In Mazar-e-Sharif hat die junge Frau ihre Unterkunft seit Tagen nicht verlassen. „Es ist sehr schwierig, die Strecke nach Kabul zu fahren. Ihr Bruder hat beim Sicherheitsdienst gearbeitet und sie hat Angst um ihn.“, so ihre Chefin. Die Strecke zum Flughafen in Kabul wird derzeit außerdem von den Taliban streng überwacht: Sie kontrollieren Fahrzeuge, patrouillieren durch die Stadt, befragen Bewohner, benutzen Gewehre, um die Menschen zu verunsichern. Die Situation am Flughafen direkt ist unübersichtlich und gefährlich: Die Taliban versuchen durch Warnschüsse die Menschenmassen, die auf Evakuierung hoffen, zu zerstreuen.

Evakuierung unsicher

Als junge Frau im instabilen Afghanistan alleine die lange Reise von Mazar-e-Sharif nach Kabul auf sich zu nehmen ist äußerst gefährlich. Außerdem sei es unklar, ob die Köchin, die nur einen afghanischen Pass besitzt, überhaupt einen Platz in einem Militärflugzeug gewährt bekommt. Die junge Frau hat derzeit nur eine zweijährige Aufenthaltsberechtigung für Deutschland.

Gastronomin fühlt sich hilflos

"Ich wünsche ihr alles Gute, dass sie in Sicherheit bleibt und so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehrt", so die Restaurantbesitzerin aus Würzburg. Sie würde gerne mehr tun, doch aktuell bleibt ihr nur der seelische Beistand, den sie ihrer Mitarbeiterin und Freundin leisten kann.