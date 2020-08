Würzburger Residenzlauf: Organisatoren ringen um Alternative

Kann der im April 2020 wegen Corona abgesagte Würzburger Residenzlauf im Herbst stattfinden oder nicht? An einer Lösung dieser Frage arbeitet das Organisationsteam der größten Breitensportveranstaltung Unterfrankens derzeit mit Nachdruck. Wie Organisationsleiter Reinhard Peter dem BR am Freitag auf Nachfrage mitteilte, prüfe das Team in den nächsten drei Wochen die möglichen "Alternativen aufgrund der aktuellen Entwicklungen". Spätestens Anfang September solle dann feststehen, ob der 32. Residenzlauf endgültig abgesagt werden muss oder ob es ein alternatives Konzept geben wird, das trotz der Einschränkungen "den Charakter einer Laufveranstaltung und des gemeinsamen Sporterlebnisses" erfüllen könnte.

Sponsoren müssten Alternativkonzept mittragen

Nahezu sicher sei aber schon jetzt, so Peter: Ein Residenzlauf in der gewohnten Form könne am 18. Oktober nicht stattfinden. Den Termin im Oktober setzten die Organisatoren Mitte März 2020 fest, als klar war, dass der ursprünglich für den 26. April angesetzte Residenzlauf wegen der Corona-Pandemie verschoben werden muss. Ob nun im Herbst ein veränderter Residenzlauf stattfinden kann, hängt laut Reinhard Peter auch davon ab, ob die Sponsoren der Veranstaltung ein alternatives Konzept überhaupt unterstützen würden.

Lauf mit rund 8.000 Teilnehmern

Der erstmals 1989 und normalerweise im Frühjahr stattfindende Würzburger Residenzlauf umfasst in seiner üblichen Form neben einem Lauf für Profisportler auch einen separaten "Volkslauf" sowie Läufe für Einsteiger und Kinder. Zuletzt zählte der Residenzlauf rund 8.000 Teilnehmer.