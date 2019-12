Würzburger Raser wird versuchter Mord vorgeworfen

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes muss ein 20 Jahre alter Raser in Untersuchungshaft. Dem Mann wird zur Last gelegt, sich am Sonntag in Würzburg mit einem Kontrahenten ein illegales Autorennen geliefert zu haben.

Dabei soll der 20-Jährige mit einem gemieteten Mercedes zunächst eine rote Ampel überfahren und dann eine Frau erfasst haben, die gerade mit ihrem Hund die Straße überquerte. Die 42-Jährige hatte schwere Schädelverletzungen davongetragen, konnte die Klinik aber inzwischen verlassen. Die Frau ist taubstumm und hatte das heranrasende schwarze Auto nicht wahrnehmen können.

Raser soll Tod der Frau billigend in Kauf genommen haben

Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch die U-Haft gegen den Raser angeordnet, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Der 20-Jährige habe durch seine Fahrweise den Tod der Frau zumindest billigend in Kauf genommen, hieß es zur Begründung.

Der Mann war am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen worden. Die Polizei fahndet nach dem zweiten Fahrer, der einen silberfarbenen Mercedes gelenkt haben soll. Beide müssen sich auch des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwehren.

Die Ermittlungskommission "Ampel" bei der Kripo Würzburg sucht weiter Zeugen des Unfalls.