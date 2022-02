Würzburger Rap-Video vereint Lernende, Lehrende und Unternehmer

"Founders for Future" – das ist nicht nur der Titel des Buches, das Prof. Dr. Harald Bolsinger gemeinsam mit dem Unternehmer Bernd Hanheiser über nachhaltige Unternehmensgründung geschrieben hat, sondern ist nun auch der Titel eines Songs. Die Würzburger Rapcrew „Projekt RG6“, die sich aus Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen und Hochschulen zusammensetzt, hat gemeinsam mit den Autoren des Buches ein Musikvideo produziert, in dem sie Studierende auf musikalischer Ebene für dieses Thema sensibilisieren. Das Musikvideo feiert am 5. Februar Premiere.

Crossover aus Kunst, Musik und Lehrinhalten

Das Musikvideo soll zukünftig Teil der Lehrinhalte zu "Impact Entrepreneurship“ von Prof. Dr. Bolsinger an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt werden. Bolsinger, selbst leidenschaftlicher Musiker, bezeichnet das Video als innovatives Lehrformat: "Die Entstehung dieses Songs bildet eigentlich das ab, wie ich denke, dass Lehre geschehen muss", so Bolsinger. "Man muss in die Menschen reinschauen: Was haben sie für Wünsche? Wie lässt sich das verbinden mit den Nachhaltigkeitszielen? Und wie kann man daraus anschließend etwas entwickeln, was dann am Markt testbar ist? Im Endeffekt ist das Video das Produkt daraus." Die Realisierung des Projektes wurde durch die Band "Projekt RG6" und das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Beteiligter und der Förderung durch die Impact 4 Entrepreneurship gemeinnützige gGmbH möglich

Von der Idee zur Umsetzung

Die Idee zu diesem innovativen Lehrformat hatte Bolsinger gemeinsam mit dem Masterstudent an der FHWS im Studiengang "Innovation im Mittelstand" Luis-Fernando Peralta. Der 28-Jährige ist Teil der Band "Projekt RG6" und war von dem Konzept sofort begeistert. Bis der Song und das Musikvideo vollendet waren, gab es einiges zu tun: "Das Projekt hat sich von Step zu Step recht lange gezogen. Jetzt sind wir aber sehr glücklich mit dem Output, den wir da jetzt produziert haben", so Peralta. Auch Bolsinger war in den kreativen Prozess mit einbezogen: "Ich habe auch Hooks geliefert und Textvorschläge gemacht. Dann haben wir gemeinsam an dem Text gearbeitet und sind jetzt sehr zufrieden mit dem Endergebnis."

Musikvideo zeigt Entwicklungsstufen

Der Song und das Musikvideo sind in drei Entwicklungsstufen, die auf die drei Rapper von "Projekt RG6" aufgeteilt sind, untergliedert: Der erste Part stellt einen Schüler dar, der sich in der Gesellschaft verloren fühlt. Im zweiten Teil geht es um einen Studenten, der gerne die Welt verändern will, aber nicht weiß, wie er vorgehen soll. Der dritte und damit letzte Part des Songs stellt den gemachten, erfolgreichen und wohlhabenden Unternehmer dar. "Es soll unter anderem auch die Botschaft vermitteln, dass man mit nachhaltigen Unternehmensideen auch Geld verdienen kann. Das ist ein Klischee, das aufgeholt werden sollte", so Peralta.