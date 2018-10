Würzburger Publikum feiert "Chansons" und neues Ballett

Von Ende August an hatte Dumas für das Stück mit sechs Tänzerinnen und sechs Tänzern aus aller Welt geprobt. Die Choreografie stammt noch aus ihrer Zeit in Mannheim. Mit der Neuinszenierung wollte sie dem Würzburger Publikum die Ensemble-Mitglieder einzeln vorstellen, denn die 26 verschiedenen Chansons bieten eine bunte Palette an Solos, Duetten und Gruppenauftritten.

Erst fremdelndes, dann begeistertes Publikum

Es dauerte eine Weile, bis das Premierenpublikum mit der neuen Tanzsprache warm wurde. Aber bereits nach der dritten Nummer gab es den ersten Szenenapplaus. Die anfängliche Skepsis lag auch darin begründet, dass das Mainfrankentheater in den vergangenen 14 Jahren von einer äußerst erfolgreichen Kompanie unter der Leitung von Anna Vita geprägt wurde. Ihr trauerten viele Würzburger noch nach. Doch das Fremdeln mit dem Neuanfang legte sich zusehends nach der Pause. Und spätestens mit dem Schlussvorhang schienen auch die letzten Vorbehalte verschwunden zu sein. Das Publikum belohnte die zweistündige Höchstleistung des Ensembles mit stehendem Beifall und anhaltenden, lauten Jubelrufen.