Würzburger Posthalle bekommt den Bayerischen Popkultur-Preis

"Bester Club des Jahres". In dieser Kategorie wurde die Posthalle in Würzburg mit dem Bayerischen Popkultur-Preis 2020 ausgezeichnet. "Damit soll ein politisches Signal gesetzt werden", meint der Verband für Popkultur in Bayern, der den Preis verleiht. Die Jury habe sich so entschieden, um die überregionale Bedeutung der Posthalle Würzburg hervorzuheben.

Auszeichnung bringt 2.000 Euro

Der SPD-Landtagsabgeordneter Volkmar Halbleib meint: "Die Auszeichnung ist nicht nur eine adäquate Würdigung, sondern auch ein strahlkräftiges Signal, dass die Wichtigkeit kultureller Standorte untermauert". Halbleib hatte die Würzburger Posthalle für den Preis vorgeschlagen. Die Preisverleihung soll am 1. Dezember 2020 stattfinden und ist mit 2.000 Euro dotiert. Es werden Preise in den Kategorien Nachhaltigkeit, Inklusion, Festival des Jahres und Bester Club des Jahres verliehen.

Umsatzeinbrüche durch Corona

Die Posthalle hat Platz für wenige tausend Besucher, regelmäßig finden hier Messen, Konzerte oder ähnliche Bühnenshows statt. Die Würzburger Posthalle ist privatwirtschaftlich aufgestellt und wird nicht subventioniert. Wegen der Corona-Pandemie musste die Kulturstätte über ein halbes Jahr lang geschlossen bleiben. Um dennoch Geld einzunehmen, wurden beispielsweise symbolische Support-Tickets verkauft. Die Veranstalter in der Würzburger Posthalle haben außerdem im Mai eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um laufende Kosten decken zu können. Seit Anfang September finden in der Posthalle wieder Veranstaltungen mit Hygienekonzept statt, beispielsweise das Würzburger Improtheaterfestival.

Auf Posthallen-Areal sollen Neubauten entstehen

Weiter ungewiss bleibt die Zukunft der Würzburger Posthalle ab 2023: Dann endet der Pachtvertrag für die Halle. Das Gelände neben dem Hauptbahnhof wurde bereits von einer Würzburger Investorengruppe gekauft. Geplant ist, dass die Veranstaltungshalle abgerissen werden soll. Das ehemalige Briefverteilerzentrum soll dann durch einen Neubau mit Wohnungen, Büros und Geschäften ersetzt werden.

Petition "Posthalle retten"

Bis Dezember 2019 wurden durch die Petition "Posthalle retten" 21.000 Unterschriften gesammelt, um das Gelände der vor dem Abriss zu bewahren. Der Stadtrat hatte daraufhin eine Standortanalyse bewilligt, um nach einem alternativen Areal für die Veranstalter zu suchen. Die Posthalle sei für das Veranstaltungsangebot in der Region unverzichtbar, sagt Halbleib. "Deshalb müssen jetzt die Weichen für die Fortsetzung der Kulturarbeit in einer Posthalle 2.0 gestellt werden", meint der Landtagsabgeordnete.