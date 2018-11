Würzburger Polizei sucht nach Einsatz am Kulturspeicher Zeugen

Polizist schoss, nachdem er angegriffen wurde

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, war gegen 10.45 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung eingegangen, dass sich auf dem Parkplatz vor dem Kulturspeicher ein Mann mit einem Messer aufhalten solle. Der Mann soll laut auch Fahrzeuge beschädigt haben. Ein Beamter der Polizeiinspektion Würzburg-Land war mit als erster am Einsatzort. Wie der Polizist berichtete, sei er von dem Mann, einem 42-jährigen Würzburger, mit einem Messer angegriffen. In diesem Zusammenhang habe er dann geschossen, wobei der 42-Jährige schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden ist.

42-Jähriger unter Polizeibewachung in Klinik

Der 42-Jährige kam in eine Klinik und wird dort während seines stationären Aufenthalts von der Polizei bewacht. Der Polizeibeamte wurde bei dem Einsatz ebenfalls verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem polizeilichen Schusswaffengebrauch werden vom Bayerischen Landeskriminalamt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.