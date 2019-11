Würzburger Polizei schnappt zwei Trickdiebinnen

Die Würzburger Polizei hat zwei Frauen geschnappt, die in Bayern und Österreich Trickdiebstähle begangen haben sollen. Die 29- und 52-jährigen Frauen sollen laut Polizei versucht haben, in einem Antiquitätengeschäft in der Würzburger Innenstadt eine wertvolle Uhr zu klauen. Die ältere der beiden Frauen hat den Ladenbesitzer in ein Gespräch verwickelt, während die jüngere versuchte, die 12.000 Euro teure Uhr zu stehlen. Der Ladenbesitzer bemerkte das aber und versperrte die Tür. Die Frau gab die Uhr zurück.

Weitere Trickdiebstähle in Bayern und Österreich

Auch zwei ältere Männer könnten eine Rolle spielen. Sie hatten den Ladenbesitzer aufgefordert, nicht die Polizei zu rufen und hatten sich dann entfernt. Die beiden Frauen sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, für ähnliche Diebstähle in Memmingen (Schwaben) und Dornbirn (Österreich) verantwortlich zu sein. Dort waren am Montag Gegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro geklaut worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.