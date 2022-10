Würzburger Polizei schnappt dreisten Walnussdieb

In Estenfeld im Landkreis Würzburg hat sich am Sonntag ein besonders dreister Diebstahl von Walnüssen ereignet. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land am Montag mitteilte, wurde ein 53-jähriger Mann aus Würzburg am Sonntag gegen 9 Uhr dabei beobachtet, wie er auf einem Privatgrundstück zwei Wallnussbäume aberntete.

Der Nussdieb flüchtete zunächst mit einer Tüte voller Walnüsse – etwa zehn Kilogramm. Laut Polizei ließ er die Tüte nach kurzer Flucht fallen und schien dann mit seinem Auto zu flüchten.

Nussdieb fischt Walnüsse aus unverschlossenem Kofferraum

Der Grundstücksbesitzer ergriff die Tüte, verstaute die Nüsse im Kofferraum seines Wagens und schaute dann nochmals zu den Bäumen. Daraufhin holte der 53-Jährige, der sich offenbar in der Nähe aufhielt, die Nüsse aus dem unverschlossenen Kofferraum.

Da der Grundstücksbesitzer sich das Kennzeichen des anderen Autos gemerkt hatte, erstattete er Anzeige. Der Walnussdieb konnte ermittelt werden und wurde auf die Dienststelle gebeten. Dort gelangten die Nüsse an ihren rechtmäßigen Besitzer. Der 53-Jährige erhielt eine Anzeige.