Würzburger Polizei kontrolliert Autoposer- und Tuningszene

Freitagabend in Würzburg: Etwa 30 Mitarbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, weiterer Dienststellen und des Kommunalen Ordnungsdienstes starten zur groß angelegten Kontrollaktion der "Arbeitsgruppe Poser- und Tuningszene". Sie schwärmen aus und wollen feststellen: Wo kommt die Szene an diesem Abend zusammen?

Eine Hand voll beliebter Treffpunkte gebe es in Würzburg, so Jessica Schaffer, die Leiterin der Arbeitsgruppe. "Unser Klientel braucht Platz für die Autos und außerdem Verpflegung – und das gibt es zum Beispiel auf großen Parkplätzen in der Nähe von Tankstellen", so Schaffer.

Großkontrolle zwischen Tankstelle und Supermarkt

Der Einsatzort für die Großkontrolle ist die Nürnberger Straße, an einer Tankstelle mit benachbartem Supermarkt. Um die 20 Fahrzeuge stehen hier auf dem Parkplatz. Manche Halter haben Campingstühle mitgebracht. Die Autofahrer sitzen vor den Autos, essen Pizza und tauschen sich aus. "Wir treffen uns hier und reden über das, was uns interessiert: unsere Autos. Ich bin Tuner seit meinem allerersten Auto", sagt zum Beispiel Tom Rabes. Dass er jetzt im Fokus einer Polizeikontrolle steht, findet der junge Mann zwar nicht gerade angenehm, aber er nimmt es gelassen. "Wenn du an deinem Auto herumbastelst, kommst du irgendwann in Kontakt mit der Polizei. Das ist eben so – und ich verstehe schon, dass kontrolliert wird."

Arbeitsgruppe Autoposer: "Die Straße ist kein Spielplatz"

Als "Autoposer" sieht sich Tom nicht. Er sei ein "Tuner", sagt er – und das sei ein Unterschied. "Uns geht es um die Autos, die wir hegen und pflegen. Nicht ums Rasen." Er würde nie mit seinem Auto herumrasen, dafür liebe er es viel zu sehr. Laut Jessica Schaffer von der "AG Autoposer" gehe es auch "keineswegs darum, die Szene zu kriminalisieren". Aber die Polizei wolle sicherstellen, dass diese Szene innerhalb der gesetzlichen Vorgaben stattfinde. "Uns ist wichtig, zu signalisieren, dass die Straße kein Spielplatz ist", erklärt die Leiterin. In den vergangenen Monaten hätten sich die Beschwerden aus der Bevölkerung gehäuft, wegen Ruhestörungen durch "Poserfahrten" mit heulenden Motoren und quietschenden Reifen etwa. Deshalb wolle man Präsenz in der Szene zeigen.