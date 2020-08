Würzburger Polizei demonstriert mit Aktionstag mehr Bürgernähe

Derzeit kommt es immer wieder zu Diskussionen über die Amtsführung der Polizei in Deutschland. Die Würzburger Polizei hat vor diesem Hintergrund am Freitag eine Aktion gestartet, um mit den Menschen in der Stadt in einen offenen Dialog zu treten.

Polizei war zu Fuß und auf Pferden unterwegs

Ab dem Nachmittag waren die Beamten zu Fuß in der ganzen Stadt unterwegs: überwiegend in der Fußgängerzone, am Hauptbahnhof, auf den Mainwiesen, den Ringparkanlagen sowie auf dem Gelände der Landesgartenschauen.

Im Ringpark wurde dagegen die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingesetzt. Daneben gab es Informationsstände zu den Präventionsthemen "Fahrraddiebstahl und Einstellungsberatung" in der Innenstadt sowie "Handtaschendiebstahl" im Hauptbahnhof. Auch Vertreter der Bundespolizei nahmen teil.

Bürgernähe sollte mehr hervorgehoben werden

Man habe die Rolle der Beamten als "nahbare und ansprechbare Bürgerpolizei" festigen wollen, begründete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken die Aktion.

Am Ende zeigte sich die Würzburger Polizei zufrieden. Im Laufe des Einsatzes hätten die Bürger die Beamten auch auf kleinere und größere Probleme im Stadtgebiet aufmerksam gemacht, mit deren Ursachen man sich nun auseinandersetzen wolle.