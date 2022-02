Würzburger Pflegebündnis fordert Lauterbach zu Kurswechsel auf

In einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach macht das Aktionsbündnis "Dienst-Tag für Menschen" auf den akuten Notstand im Gesundheitswesen, der Pflege und der Behindertenhilfe aufmerksam. Konkret fordern die 28 gemeinnützigen Einrichtungen des Aktionsbündnisses eine grundlegende Finanzierungsreform des Gesundheits- und Pflegesystems: weg von der Dominanz der Wirtschaftlichkeit zurück zur Daseinsvorsorge

Forderung: Gesundheitswesen darf nicht gewinnorientiert sein

Für viele Fehlentwicklungen in der Pflege und dem Gesundheitswesen machen die Verfasser des offenen Briefes die zunehmende Ökonomisierung in den vergangenen Jahren verantwortlich. Sie fordern eine Rückkehr zum Prinzip der Daseinsvorsorge, die als erstes den Menschen in den Blick nimmt. "Einfühlsame Pflege und gute medizinische Versorgung kosten Geld", stellen die Unterzeichnenden klar, "doch im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Konzernen, die Gewinne ausschütten, bleibt das Geld bei Einrichtungen unter gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft im System und kommt den kranken, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen zugute."

Wunsch nach Aufwertung der Pflegeberufe

Neben dem Verbot, Gewinne durch Gesundheits- und Sozialleistungen zu erzielen und auszuschütten, hat das Aktionsbündnis "Dienst-Tag für Menschen" weitere konkrete Verbesserungsvorschläge in einem Positionspapier veröffentlicht. Darin fordert es unter anderem, die helfenden Berufe durch bessere Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen und Bürokratie abzubauen. Die Initiative hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Gesprächsangebot gemacht.

Zum Artikel: Pflegenotstand spitzt sich immer weiter zu

Pflegekräfte demonstrierten schon über 80 Mal

In Würzburg stehen unter anderem die Stiftung Juliusspital Würzburg, die Blindeninstitutsstiftung, die Diakonie, der Caritasverband, der Bezirk Unterfranken, die Arbeiterwohlfahrt oder das Erthal Sozialwerk hinter der Initiative. In über 80 Demonstrationen sind Beschäftigte der Behindertenhilfe, der Pflege und des Gesundheitswesens in den zwölf Monaten vor der Bundestagswahl 2021 auf die Straße gegangen. Als Aktionsbündnis "Dienst-Tag für Menschen" machten sie in Würzburg, München, Nürnberg und Amberg immer dienstags auf die schlechten Rahmenbedingungen in ihrer Branche aufmerksam. Sie forderten etwa eine 35-Stunden-Woche, mehr Personal und weniger Bürokratie-

Kritik: Politik habe zu lange nichts gegen den Pflegenotstand getan

Jetzt prangern die beteiligten Einrichtungen in dem offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister an, dass immer noch nichts passiert ist, obwohl den politisch Verantwortlichen die Problematik schon lange bestens bekannt sei. Nicht erst die Corona-Pandemie habe den Personalnotstand aufgezeigt. Weil Fachkräfte fehlten, könnten auch viele Pflegebedürftige nicht mehr aufgenommen werden.

"So wie bisher darf und kann es nicht weitergehen – es braucht eine Revolution unseres Gesundheits- und Pflegesystems, keine halbherzigen Nachbesserungen", begründen Annette Noffz (Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist), Walter Herberth (Stiftung Juliusspital Würzburg), Karsten Eck (Klinik König-Ludwig-Haus) und Johannes Spielmann (Blindeninstitutsstiftung) den Entschluss, den offenen Brief stellvertretend für das Aktionsbündnis zu verfassen. Dafür sei eine ehrliche politische Debatte darüber nötig, wie es um die Pflege in Deutschland wirklich stehe.