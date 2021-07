Würzburger Pflegeberater: Hilfe zulassen für Angehörige schwer

Mutter und Sohn pflegen mehrere Jahre ihren demenzkranken Ehemann beziehungsweise Vater. Dieser verhungert schließlich. Vor dem Amtsgericht Würzburg kommt es zum Prozess gegen die Angehörigen. Das Gericht sprach die beiden Angeklagten schließlich frei.

Markus Oppel ist freier Pflegeberater. Der 39-Jährige kam über einen Ferienjob und eine anschließende Ausbildung zum Krankenpflege-Beruf. Seit drei Jahren unterstützt er Angehörige mit seinem Fachwissen als freier Pflegeberater. Und er sagt, es sei eigentlich selbstverständlich, dass man, wie es auch die Angeklagte beschrieb, als pflegender Angehöriger Überforderung erlebt.

Für Angehörige oft schwer, Hilfe von außen zuzulassen

Zum Fall der Familienangehörigen, die in Würzburg angeklagt waren, kommentieren viele User ihr Unverständnis: Die Familie hätte sich doch einfach Hilfe holen können. Das sei aber oft gar nicht so leicht, berichtet Oppel im Interview mit Bayern2. Er mache in seinen Beratungsterminen die Beobachtung, dass es gerade für Angehörige oft schwierig sei, Hilfe von außen überhaupt zuzulassen.

Schnell Unterstützung zu erhalten ist oft schwer

Oppel betont zudem, dass zwar nach dem Gesetz alle Personen mit festgestellter Pflegebedürftigkeit auch Anspruch darauf hätten, Hilfe zu bekommen. Genauso stelle er aber auch fest, dass es in der Realität trotzdem oft schwierig sei, bei der Auslastung der Anbieter tatsächlich schnell diese eigentlich mögliche Hilfe zu erhalten.

Beschwerlich, sich aus Familiengefüge zu lösen

Auch Mitarbeiter von Hilfsdiensten erleben in ihrer täglichen Arbeit, dass Familien im Dschungel der Pflegethematik, die da plötzlich oder auch schleichend über sie gekommen ist, wie verfangen seien. Für Angehörige ist es immer wieder beschwerlich, sich aus dem Familiengefüge zu lösen, sich freizumachen von eingespielten Verhaltensweisen.

Das kennt auch Oppel aus seiner Arbeit: Für Angehörige sei es immer schwierig, für sich selbst Auszeiten zu finden. Man neige dazu, eher zu wenig Hilfe anzunehmen. Genau dafür gebe es aber die Idee der Pflegeberatung: Sie könne ganz am Anfang stehen. Wenn das erste Gefühl aufkomme, 'eigentlich bräuchte ich jetzt jemanden, der mir hilft', dann solle man bei seiner Kasse eine Pflegeberatung beantragen.

Im persönlichen Gespräch könnten dann konkrete Angebote aufgezeigt und der Pflegedschungel gelichtet werden, so Oppel. Er betont ausdrücklich: "Grundsätzlich muss niemand unversorgt zu Hause liegen. Es gibt immer Mittel und Wege, da etwas zu lösen."