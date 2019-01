Würzburger Partnerkaffee: 51.100 Euro für Projekte in Tansania

Empfänger der finanziellen Unterstützung waren das Medical Centre in Mwanza, die Mahenge Secondary School, der Kindergarten und die Kirchengemeinde in Tunduru, die Geburtshilfe im Bistum Mbinga, die Wiedereingliederungshilfe für Leprakranke sowie das Schwesternhaus der Erlöserschwestern in Litumbandyosi.

Das Geld stammt aus den zusätzlich zum fairen Preis pro verkauftem Kilogramm erhobenen Solidaritätsbeiträgen in Höhe von je 76 Cent. Der Kaffe-Absatz sei nahezu konstant geblieben, berichtete Maria Leitner vom Verein Würzburger Partnerkaffee. Der Großteil des Umsatzes sei über die Weltläden sowie über das Würzburger Klinikum Mitte, die Einrichtungen der Erlöserschwestern sowie Edeka und den Fair-Handel Münsterschwarzach erfolgt.