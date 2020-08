Würzburger Opferschutz-Verein: Zahl der Hilfesuchenden gestiegen

Am Mittwoch stellte der Opferschutz-Verein "Wildwasser Würzburg" seinen Bericht für das Jahr 2019 vor. Das Jahr 2019 betreffend registrierte Wildwasser Würzburg einen Anstieg an Hilfesuchenden sowie einen Anstieg an Fällen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Im vergangenen Jahr nutzten 538 Menschen den Verein als erste Anlaufstelle zu den Themen Beratung, Prävention und Intervention, Therapie und Selbsthilfe, Verdachtsabklärung, rechtliche und allgemeine Informationen und psychosoziale Prozessbegleitung. In 409 Fällen fanden Beratungen und therapeutische Begleitung statt.

Klientinnen berichten von sexuellem Missbrauch, körperlicher oder seelischer Gewalt

Dem Verein zufolge haben sich 37 Prozent der Klientinnen nach einem sexuellen Missbrauch an den Verein gewandt. 16 Prozent der Klientinnen nahmen aufgrund von Anwendung körperlicher Gewalt Kontakt auf. 15 Prozent kamen nach einer Vergewaltigung. 15 Prozent klagten über seelische Gewalt. Seelische Gewalt nimmt mit 15% ebenfalls einen großen Anteil der Beratungsanliegen ein. Wie der Verein ermittelt hat, kam der Täter in 68 Prozent der Fälle von sexuellem Missbrauch aus der eigenen Familie, 29 Prozent davon waren leibliche Väter, 13 Prozent Stiefväter beziehungsweise neue Partner der Mutter.

Verein durch Missbrauchsfälle, bei denen ein Logopäde beschuldigt wird, gefordert

Im vergangenen Jahr engagierten sich die Mitglieder des Vereins besonders in Sachen Beratung, Krisenintervention, Supervision und Öffentlichkeitsarbeit, nachdem bekannt geworden war, dass ein Würzburger Logopäde Kinder schwer sexuell misshandelt haben soll. Für viele Personengruppen standen die Mitarbeiterinnen von "Wildwasser" daraufhin unterstützend mit zur Seite. Die Mitglieder des Vereins leisteten auch in 26 Fällen psychosoziale Prozessbegleitung. "Wildwasser Würzburg" bot im Vergangenen Jahr auch Therapien an. So konnten zwölf Frauen am Gruppenangebot für erwachsene Frauen nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit teilnehmen. Ziel war es, ihre Ressourcen zu Selbstheilung und Selbstfürsorge zu stärken.

Wildwasser Würzburg seit 30 Jahren im Opferschutz engagiert

2019 feierte der Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Frauen sein 30-jähriges Bestehen, richtete eine Fachtagung zum Thema Kinderschutz nach sexueller Gewalt aus. Wildwasser Würzburg wurde außerdem Partnerin der „Starken Kinderkiste“, ein Projekt für Kindergärten zur Prävention vor sexueller Gewalt von der Deutschen Kinderschutzstiftung "Hänsel+Gretel".