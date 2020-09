Würzburger Musiker und Produzent Tobias Kuhn blickt zurück

Neustart mit Solo-Projekt Monta

Tobias Kuhn schrieb sich nach dem Ende von Miles für ein Medizinstudium ein, aber die Musik ließ ihn nicht los. Er machte Praktikum beim Grönemeyer-Label Grönland Records in London und bezog dann mit Marc Liebscher, dem Manager von Sportfreunde Stiller, ein Büro in München. Unter dem Namen Monta wendete er sich einem intimeren Ansatz zu und nahm zwei Alben auf. Gleichzeitig startete der zweite, bis heute andauernde Abschnitt seiner Karriere: die des Produzenten und Songschreibers. Kuhn produzierte das letzte Tomte-Album, das MTV-Unplugged-Album von Sportfreunde Stiller und Thees Uhlmanns Soloalben, in dessen Band er außerdem Gitarre spielte.

Karriere als Songwriter und Produzent

Heute gilt Kuhn als einer der besten deutschen Platten-Geburtshelfer. Er hat mit Clueso, Udo Lindenberg oder den Toten Hosen gearbeitet. Man kennt ihn als Produzenten und Co-Songwriter so unterschiedlicher Künstler wie Feine Sahne Fischfilet, Mark Forster, Alice Merton, Gurr oder Milky Chance. Außerdem hat er Musik für Filme wie "Palermo Shooting", "Vollidiot" oder "Amelie rennt“ geschrieben. Für seine eigene Musik bleibt da kaum noch Zeit.

Back-Katalog neu veröffentlicht

Ende September veröffentlicht Tobias Kuhn über sein eigenes Label Labelmate seinen kompletten Back-Katalog neu und zwar erstmals gebündelt über die gängigen Streaming-Dienste. Also Spotify, Google Play Music, Deezer oder Amazon Music. Damit kommt auch Musik, die längst vergriffen ist, wieder ans Tageslicht. Die Wiederveröffentlichung seines kompletten Werkes dürfte gerade für jüngeres Publikum eine Entdeckungsreise sein.

Alle Songs auf einen Schlag

Das Paket beinhaltet die Miles-EP "Manana" (1992), die noch unter dem Namen Miles From Nowhere lief, sowie wie "Baboon" (1993), "The Day I Vanished" (1998) und "Miles" (2000). Bislang fehlt noch das finale Miles-Album "Don’t Let The Cold I" (2003), das über das Berliner Label Noisolution herauskam, es soll aber nachgereicht werden. Von Tobis Solo-Projekt Monta sind die "Always Altamont EP" (2002) sowie die beiden Alben "Where circles begin" (2004) und "The Brilliant Masses" (2007) dabei. Als Extra gibt es den bisher unveröffentlichten Monta-Song "All these goods are gone".

Tobias Kuhn: "Das ist meine Geschichte"

Diesen Katalog komplett als Streaming-Paket verfügbar zu machen, war ein Gedanke, der Tobi Kuhn seit einigen Jahren umgetrieben hat, sagt er selbst. Zumal er schon lange nebenbei an eigener Musik gearbeitet hat. Über die Jahre sind zwei Monta-Alben entstanden, die Kuhn nie veröffentlicht hat. Wenigstens ein Song davon wird jetzt herausgegeben. "Es hatte seine Zeit und alles ist gut, wie es war und sich entwickelt hat", sagt Tobi. "Trotzdem wollte ich diese Musik noch einmal zugänglich machen. Das ist meine Geschichte, das gehört alles da rein."