Würzburger Multifunktionsarena: Der Bauantrag ist eingereicht

Es sind zwölf weiße Aktenordner, die es in sich haben: der erste Teil des Bauantrags für die neue Würzburger Multifunktionsarena – ein Großprojekt, das seit vielen Jahren in der Stadt diskutiert wird. Am Mittwoch hat Thomas Oehler von der "Arena Würzburg Projektgesellschaft" die Unterlagen bei der Stadt abgegeben.

Dem Geschäftsführer der Projektgesellschaft dürfte durchaus ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn wegen der Corona-Pandemie waren die Planungen zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen, die Einreichung des Bauantrags hatte sich immer weiter verzögert.

Multifunktionsarena soll "Pandemie-tauglich" werden

Nun hat das Projekt einen wichtigen Schritt genommen. Als nächstes stehen die Erstsichtung und Vorprüfung der Unterlagen an, dann solle "das Baugenehmigungsverfahren zeitnah eingeleitet werden", wie es in einer Mitteilung der Projektgesellschaft heißt.

Einige Aktenordner stehen allerdings noch aus. Denn unter dem Eindruck der Corona-Pandemie wurden die Planungen überarbeitet, das Konzept wurde in Richtung einer "Pandemie-tauglichen" Arena verändert: Die Besucherkapazität ist geringer und beträgt nun maximal 7.000, die Zugangsbereiche sind ausgeweitet und die Wegeführungen optimiert worden. Im Frühjahr 2022 sollen die angepassten Unterlagen nachgereicht werden, so Thomas Oehler.