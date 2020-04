Würzburger Mozartfest soll trotz Corona nicht ausfallen

Wegen der Corona-Pandemie wird das vom 29. Mai bis 28. Juni 2020 geplante Würzburger Mozartfest nicht wie geplant stattfinden können. Statt einer vollständigen Absage des Klassikfestivals mit ursprünglich 75 geplanten Konzerten arbeiten die Organisatoren aber daran, Teile des Programms "in abgewandelter Form" anzubieten, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel sei es, einerseits den behördlichen Auflagen zu entsprechen und andererseits "Musik nicht nur in den digitalen Raum verlagern". So seien nach derzeitigem Stand Live-Streamings aus den Hauptspielstätten und ohne Publikum geplant, aber es gebe auch "realistische Chancen für Veranstaltungen mit kleineren Besuchergruppen".

MozartLabor soll stattfinden

Das vom 13. bis 16. Juni geplante "MozartLabor" im Exerzitienhaus Himmelspforten könne "sehr wahrscheinlich" stattfinden, glauben die Veranstalter. Die Veranstaltungsreihe versammelt Vorträge, Diskussionsrunden und Konzerte im intimen Rahmen. Erworbene Karten für die ursprünglich geplanten Konzerte würden "selbstverständlich zurückerstattet", heißt es von Seiten des Mozartfests. Details hierzu und zum alternativen Programm würden auf der Internetseite des Festivals bekannt gemacht.

Große Nachfrage nach Karten

Mehr als 83 Prozent der Karten waren bereits Anfang März verkauft, der Zuspruch des Publikums zum 99. Mozartfest sei "überwältigend" gewesen, so die Veranstalter. Mit der Ausarbeitung eines Alternativprogramms wolle man dem diesjährigen Festivalmotto "Widerstand, Wachsen, Weitergehen" Rechnung tragen. Das ursprüngliche Konzept des Würzburger Mozartfests im Jahr 2020 nimmt das 250. Geburtstagsjubiläum Ludwig van Beethovens zum Anlass, um Bezüge zwischen Leben, Wirken und Wirkung beider Komponisten herzustellen und auszuloten.

Leitthema Mozart und Beethoven

Das Festivalmotto soll die Gemeinsamkeit beider Komponisten verdeutlichen, Grenzen herauszufordern und neu zu bestimmen. Als diesjähriger "Artist étoile" des Festivals hat der Geiger und Dirigent Reinhard Goebel vier Programme für den Kaisersaal der Würzburger Residenz konzipiert, um Beethoven vor dem Hintergrund und in Konfrontation mit seinen Vorbildern wie Mozart verstehbar zu machen.