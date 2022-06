Würzburger Messerattacke: Video gibt Einblicke in Täter-Psyche

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff am Würzburger Barbarossaplatz im Juni vergangenen Jahres ist der Angeklagte selbst zu Wort gekommen: Im vergangenen September hatte er sich gegenüber der Polizei erstmals zusammenhängend zur Tat geäußert. Das Video der Vernehmung wurde im Verhandlungssaal gezeigt. Mit Hilfe einer Dolmetscherin für Somali schilderte der 32-Jährige darin aus seiner Sicht die Vorgänge vom 25. Juni 2021. Stimmen, die er seit Tagen in seinem Kopf gehört habe, sagte er, hätten ihn an diesem Tag zu den tödlichen Messerangriffen gedrängt. Zuvor hätten sie ihm etwas von Millionensummen mitgeteilt, die in der Sparkasse beziehungsweise in der Postbank auf ihn warten würden. Dann hätten sie ihn zum Beten in eine Moschee geschickt. Schließlich lotsten sie ihn in den Einkaufsmarkt Woolworth am Barbarossaplatz.

Geheimnisvolle Stimmen im Kopf des Täters

Eine Stimme, so schildert der Mann, habe ihn aufgefordert: "Hol ein Messer, frag eine Mitarbeiterin!" Eine Angestellte hatte dem vermeintlichen Kunden dann tatsächlich gezeigt, wo im Geschäft die Messer lagen. Die Stimmen hätten ihn dann aufgefordert: "Mach alle tot!" Der 32-Jährige schildert weiter: "Ich habe einige in dem Laden getötet. Und dann sagten die, ich soll rausgehen und auch die draußen töten. Und: ich soll schnell machen." Dann habe er "das Schlachten" angefangen. Zwischendurch sollen die Stimmen ihn auch immer wieder gewarnt haben, nicht mit Vertretern der Staatsgewalt zu sprechen, die wüssten alles über ihn. Er fühlte sich offenbar von Sicherheitskräften und Geheimdienst verfolgt.

Angeklagter will, dass seine Akte geschlossen wird

Im Video geht der Angeklagte auch auf seine Kindheit in Somalia ein, den Tod des Vaters im Jahr 2001, den Militärdienst seines Bruders und seine jüngere Schwester, die von der Mutter offenbar bevorzugt wurde. Immer wieder bittet der Somalier während der Vernehmung, seine Prozessakte doch jetzt zu schließen. Er habe "drei Menschen totgemacht", jetzt solle die Akte geschlossen werden. Um die toten Menschen tue es ihm leid, er bitte dafür um Entschuldigung. Über seine persönliche Situation sagt der 32-Jährige im Video: "Mein Leben ist in Gottes Hand." Ehe er anfing, Stimmen zu hören, will er in der Vergangenheit auch bereits Engel gesehen haben.

Drogenkonsum in der Vergangenheit

Auch mit Drogen, so räumt der Beschuldigte ein, sei er bereits in Kontakt gekommen. Ein einziges Mal habe er Crystal Meth konsumiert. Das soll in Chemnitz gewesen sein. Außerdem habe er Bier getrunken und Haschisch geraucht. Am Tattag selbst will er aber bereits seit neun Monaten keine Drogen mehr konsumiert haben. Der Verhandlungstag hatte mit einem Bericht des Rechtsmediziners Thomas Tatschner begonnen. Der hatte den Somalier Stunden nach der Tat in der Klinik Kitzinger Land begutachtet. Er soll dort zunächst nur unverständliche Rufe ausgestoßen haben. Nachdem er etwas zu Trinken bekommen hatte und Wasser lassen durfte, soll er sich jedoch beruhigt haben.

Angreifer stach seine Opfer gezielt in den Nacken

Festgestellt wurden bei ihm unter anderem Schürfwunden, die von der Festnahme stammen dürften und ein Durchschuss durch den rechten Oberschenkel. Damit hatten Polizeibeamte den Angreifer gestoppt. Zu den Verletzungen der Opfer sagte Rechtsmediziner Tatschner, der Täter sei allem Anschein nach zielgerichtet vorgegangen. Sieben Personen hätten mehrere Stiche in den Nacken abbekommen, offenbar mit dem Ziel, sie unschädlich zu machen. Wenn das Rückenmark getroffen werde, dann sei diese Person außer Gefecht. Nur eine Frau wurde demnach von vorn angegriffen, eine weitere wurde nahe des Schlüsselbeins seitlich am Hals getroffen.

Der Prozess soll bis in den September dauern.