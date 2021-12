Würzburger Messerattacke: Spendensammlung für Kind eines Opfers

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass ein Mann in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer offensichtlich unvermittelt Passanten angegriffen hatte. Drei Menschen starben. Der Verein "Würzburg zeigt Herz" hat Geld für die Opfer der Würzburger Messerattacke gesammelt. Für das elfjährige Mädchen, das ihre Mutter bei dem Angriff verlor, wurden bisher allein über 200.000 Euro gespendet. Das Geld wird vom Verein verwaltet, bis das Mädchen volljährig ist, bestätigte Judith Jörg, dritte Bürgermeisterin Würzburgs und zweite Vorsitzende des Vereins, gegenüber BR24.

Verein spricht von beindruckender Spendenbereitschaft

Wie Jörg betont, hätten Menschen aus ganz Deutschland für das Mädchen gespendet. Die Spenden reichten von fünf Euro bis zu 25.000 Euro. Das Spendenaufkommen habe "alle komplett überrascht", so die zweite Vorsitzende des Vereins "Würzburg zeigt Herz": "Wir hatten schon früher Geld gesammelt, etwa für die Opfer von sexuellem Missbrauch in Würzburg. Da haben wir regelrecht um Geld gebettelt, um den betroffenen Familien helfen zu können. Jetzt ist das alles auf uns regelrecht eingestürmt. Wir waren da selbst überrascht."

Geld für das Mädchen wird treuhänderisch verwaltet

Das Geld liege auf einem Unterkonto des Vereins und werde für die Elfjährige verwaltet, bis sie volljährig sei. Das Mädchen könne sich aber "jederzeit, wenn sie irgendwas braucht, an uns wenden", so Jörg. Bei einem persönlichen Treffen, an dem auch ihr Vater und ihr Bruder anwesend waren, habe man der Familie die Situation erläutert: "Sie hat sich sehr bedankt bei uns. Und bei allen Spenderinnen und Spendern. Sie ist sehr glücklich darüber, dass so viele Menschen an sie gedacht und für sie gespendet haben."

Mal-Tablet als Weihnachtsgeschenk

Das Mädchen habe auf Sie einen "sehr guten Eindruck gemacht. Total lieb! Ein ausgeglichenes Kind!" Sie habe "höchsten Respekt" vor der Elfjährigen und ist sich sicher: "Sie wird ihren Lebensweg machen!“ Sie male gern und wünsche sich zu Weihnachten ein spezielles Mal-Tablet. Der Verein werde ihren Weihnachtswunsch gern erfüllen, so Würzburgs Bürgermeisterin Jörg.