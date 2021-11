Würzburger Messerattacke: Lebensretter ausgezeichnet

Sie haben ihr Leben riskiert, um das Leben anderer zu retten: 24 Frauen und Männer erhielten dafür jetzt die Bayerische Rettungsmedaille aus den Händen von Ministerpräsident Markus Söder. 30 weitere Personen wurden mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet. Unter den Geehrten sind auch drei Lebensretter aus Würzburg, die im Juni bei einer Messerattacke mit drei Toten womöglich weitere Taten verhindert haben: Ahmed Hirsi Mohamed aus Somalia, Hossein Moradi und Chia Rabiei. Eine Gesellschaft lebe nicht nur von denen, die ihre Pflicht tun, sondern auch von denen, die mehr als ihre Pflicht tun, sagte Ministerpräsident Söder bei der Verleihung der Auszeichnung.

Mutige Bürger hielten den Angreifer in Schach

Am 25. Juni hatte ein 32-Jähriger aus Somalia in der Würzburger Innenstadt drei Frauen getötet und zahlreiche weitere Menschen mit einem Messer attackiert, bevor er von Polizisten mit einem gezielten Schuss ins Bein gestoppt und überwältigt wurde. Mit Stühlen, Besen und einem Regenschirm stellten sich die beherzten Bürger dem offensichtlich verwirrten Mann entgegen. Nach der Tat hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Menschen, die sich dem Messerangreifer von Würzburg in den Weg gestellt hatten, als "echte Helden" bezeichnet.

Rettungsmedaille 1952 erstmals verliehen

Die Bayerischen Rettungsmedaille erhält, wer bei der Rettung eines Menschen aus einer lebensbedrohlichen Situation sein eigenes Leben eingesetzt hat. Seit 1952 haben 4.357 Menschen diese Auszeichnung erhalten. Wer einen anderen Menschen unter besonders schwierigen Umständen aus Lebensgefahr rettet, erhält vom Freistaat Bayern eine öffentliche Belobigung und die Christophorus-Medaille. Mit ihr wurden seit 1983 bislang 1.812 Personen geehrt.