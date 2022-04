Würzburger Messerattacke: Gericht zeigt erstmals Tatort-Videos

Eine Aussage trifft der Vorsitzende Richter Thomas Schuster gleich zweimal in Richtung der anwesenden Zuschauer: "Überlegen Sie sich, ob Sie sich das wirklich anschauen wollen." Es ist der zweite Verhandlungstag im Prozess zur Messerattacke in Würzburg. Das Landgericht zeigt Videoaufnahmen der Geschehnisse. Sie dokumentieren die Brutalität, mit der der Beschuldigte vorgegangen ist.

Landgericht zeigt Handyaufnahme der Tat

Das Landgericht beginnt mit Aufnahmen aus dem Außenbereich am Würzburger Barbarossaplatz, an dem sich die Tat am 25. Juni 2021 zugetragen hat. Es handelt sich um Handyaufnahmen von Passanten. Das Gericht projiziert sie auf eine Leinwand. Der Beschuldigte blickt dabei nach unten, rutscht etwas unruhig auf dem Stuhl hin und her. "Wenn er das hört und sieht, kommt er nicht damit klar", sagt sein Pflichtverteidiger Hans-Jochen Schrepfer nach einer kurzen Unterbrechung. Er bittet seinen Mandanten den Blick weiterhin nach unten zu richten, damit die Verhandlung fortgeführt werden kann.

Denn die deutlich schlimmeren Aufnahmen folgen noch. Das Landgericht zeigt erstmals die Überwachungsvideos aus dem Woolworth. Dort, wo die Tat begonnen hat. Kurz zuvor verlässt eine Frau aus dem Zuschauerbereich den Saal.

Überwachungskameras dokumentierten brutales Vorgehen

Zu sehen ist, wie der Angreifer am Tag der Tat schnellen Schrittes in das Kaufhaus läuft. Er lässt sich von einer Mitarbeiterin die Messerauslage zeigen. Kurz darauf attackiert er damit fünf Frauen. Er sticht jeweils mehrfach zu, auch als die Frauen am Boden liegen. Opfern, die versuchen zu fliehen, rennt der Angreifer hinterher. An einem Mann wiederum läuft er vorbei.

Nach den Videos legt das Landgericht eine Pause ein. "Die werden wir brauchen", sagte der Vorsitzende Richter bereits bevor er die Aufnahmen abspielte. Er sollte recht damit behalten.

Frau wegen der Tat im Rollstuhl

Eine der überlebenden Frauen aus dem Kaufhaus sagt an diesem Nachmittag auch am Gericht aus. Sie sitzt im Rollstuhl. Mit zwei Stichen in ihren Nacken durchtrennte der Angreifer ihr Rückenmark. Die Zeugin ist seitdem querschnittsgelähmt. Ihre Schilderungen sind eindrücklich. "Ich brauche für fast alles Hilfe", sagt sie.

Ein Rechtsmediziner der Würzburg Uniklinik spricht von Stichverletzungen mit "erheblicher Wucht". Es bestand akute Lebensgefahr. Auch psychisch leidet die Frau bis heute unter den Geschehnissen.

Kaufhausdetektiv stellte sich Angreifer in den Weg

Was die Videos aus dem Woolworth außerdem zeigen, ist das couragierte Eingreifen eines Kaufhausdetektives. Auch er sagt an diesem zweiten Verhandlungstag aus. Noch im Woolworth versuchte er den Angreifer abzulenken. Er warf Gläser und ein Schneidebrett nach ihm. "Zweimal hat er mich gezielt verfolgt mit dem Messer. Einmal drinnen, einmal draußen", sagt der Zeuge. Denn vom Woolworth führte der Weg des Beschuldigten in den Außenbereich, an den Barbarossaplatz. Dort kämpfte der Kaufhausdetektiv weiter mit dem Angreifer. Andere Passanten unterstützen ihn. Dann traf eine Polizeistreife ein, feuerte in den Oberschenkel.

Der Kaufhausdetektiv erlitt Prellungen an der Hand. Doch vor allem psychisch kämpft er mit den Geschehnissen. "Seit zehn Monaten weiß ich nicht mehr wie ich lachen soll", sagt er. Anfang Mai will er eine Therapie beginnen.

Landgericht verhandelt Messerattacke an 27 Tagen

Seit Freitag verhandelt das Landgericht zur Messerattacke am Würzburger Barbarossaplatz. Beschuldigter ist ein wohl 32 Jahre alter Mann aus Somalia. Die Ermittler werfen ihm dreifachen Mord und versuchten Mord in elf Fällen vor.

Der Angreifer ist an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt, er gilt daher als schuldunfähig. Im Prozess geht es somit nicht um eine Haftstrafe. Wahrscheinlich ist, dass der Beschuldigte dauerhaft in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Ein extremistisches Motiv für die Tat schließen die Ermittler aus.

Das Landgericht Würzburg verhandelt den Fall an 27 Verhandlungstagen, bis in den September. Nächster Prozesstag ist am Mittwoch, 27. April. Dann soll eine weitere Zeugin aussagen.