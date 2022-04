Würzburger Messerattacke: Beschuldigter legt Geständnis ab

Mit gesenktem Kopf und ruhig sitzt er da, zwischen seinen Pflichtverteidigern und einer Dolmetscherin, hinter ihm zwei Polizisten. Als die Staatsanwältin die Antragsschrift verliest, weint jemand im Publikum. Der Täter starrt auf den Boden. Manchmal schweift sein Blick durch den Saal. Am 25. Juni 2021 hat der Somalier in Würzburg drei Frauen getötet und neun Menschen teils schwer verletzt. In den Mainfrankensälen in Veitshöchheim hat jetzt der Prozess gegen ihn begonnen. Der erste Verhandlungstag war nach knapp zwei Stunden vorbei.

Somalier gilt als psychisch krank

Zum Auftakt des Prozesses äußerte sich der Beschuldigte selbst nicht zum Fall. Sein Pflichtverteidiger gab allerdings eine Stellungnahme für seinen Mandanten ab. Darin räumte der nach eigenen Angaben 32-Jährige alle Taten ein, die ihm zur Last gelegt werden. Weiter hieß es: "Er möchte in aller Öffentlichkeit um Entschuldigung bitten."

Im Prozess gehe es nun darum zu klären, was den Beschuldigten zu dieser Tat getrieben habe, sagte sein Pflichtverteidiger im Anschluss zu BR24: "Es zeichnet sich ab, dass eine erhebliche psychiatrische Erkrankung Grund für diese Taten ist und es überhaupt nichts mit terroristischen Motiven zu tun hat."

Generalstaatsanwaltschaft: Morde mit massiver Brutalität begangen

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem Somalier dreifachen Mord und versuchten Mord in elf Fällen vor. In der Antragsschrift ist die massive Brutalität beschrieben, mit der der Angreifer seine Opfer verletzt und getötet hat. Die Morde wurden laut Staatsanwaltschaft heimtückisch und aus niederen Beweggründen ausgeführt. Der Antragsschrift zufolge hat der Angreifer bewusst in den Hals- und Nackenbereich gestochen, die Opfer waren überrascht und meist wehrlos.

Gericht beginnt mit der Beweisaufnahme

Das Landgericht Würzburg hat am ersten Prozesstag auch direkt mit der Beweisaufnahme begonnen. Einer der Richter verlas aus Aussagen einer Geschädigten. Bei ihr handelt es sich um eine der Frauen, die der Täter im Kaufhaus attackierte: "Der Mann stand vor mir, mit erhobenem Messer. Die Klinge hat nach unten gezeigt", zitierte der Richter aus einer Vernehmung bei der Kripo. Laut Gerichtssprecher Michael Schaller hat die Frau die Tat so sehr mitgenommen, dass sie im Prozess nicht als Zeugin auftreten kann. Daher wurde ihre Aussage vom Tattag verlesen.

Opfer der Messerattacke gehen unterschiedlich mit Erlebtem um

Wie es den Überlebenden der Bluttat heute geht, ist ganz unterschiedlich, sagt Nebenklage-Anwalt Bernhard Löwenberg. Er vertritt fünf der Geschädigten im Prozess. "Wir haben heute gehört, dass eine Zeugin psychisch sehr beeinträchtigt ist. Es gibt Mandanten, die das Ganze mit Fassung nehmen und es gibt andere, die ihre Aussage vermeiden möchten und darunter leiden", so Löwenberg. Der Auftakt der Verhandlung war aus seiner Sicht "betont ruhig".

Seinen Mandanten gehe es beim Prozess nicht um Rache an dem Beschuldigten. "Wir hoffen, dass Klarheit reingebracht wird in die Entwicklung des jungen Somaliers, der diese Tat begangen hat, psychisch völlig entrückt. Das irritiert unsere Moral, unser innerstes Selbst, was da passiert ist. Wir erhoffen uns Erkenntnisse dazu, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist", sagt Löwenberg.

Somalier zum Tatzeitpunkt schuldunfähig

Dass der Beschuldigte die Taten begangen hat, ist unstreitig – sagt auch sein Pflichtverteidiger. Es gibt Kameraaufnahmen und zahlreiche Zeugenaussagen. Eine Haftstrafe wird der Somalier aber nicht bekommen. Laut Gutachtern ist er an paranoider Schizophrenie erkrankt – und war zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Daher wird die Tat nicht in einem regulären Prozess verhandelt, sondern in einem sogenannten Sicherungsverfahren.

Nach Abschluss des Prozesses erwarte den Mann eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, erklärt ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft: "Wann und ob ein Verurteilter dann entlassen werden kann, ist im späteren Verlauf zu beurteilen. Wichtig ist hierbei, dass eine Gefährdung der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann."