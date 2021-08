Würzburger Messerangriff: Weitere Spendenaktion für 11-Jährige

Knapp zwei Monate ist der tödliche Messerangriff in Würzburg nun her. Beachtlich war und ist danach die Bereitschaft zur Mithilfe. So gab und gibt es verschiedene Aktionen, mit denen Spenden für die Opfer des Messerangriffs gesammelt werden. Besonderen Einsatz gab es für das Schicksal eines 11-jährigen Mädchens. Es hatte beim Messerangriff seine Mutter verloren. Das Würzburger Stadtmarketing "Würzburg macht Spaß" hat gemeinsam mit dem Einrichtungshaus Schwarzweller eine weitere Spendenaktion für das junge Mädchen gestartet.

Erlös von Poster-Verkauf für 11-Jährige

Gewissermaßen ist die Spendenaktion Kunst für den guten Zweck: Bis zum 30. September 2021 kann ein Poster zum Preis von fünf Euro bei Schwarzweller erworben werden. Darauf sind Zeichnungen des Künstlers Wilhelms Schlote von Würzburger Wahrzeichen illustriert zusammengestellt. Der Erlös soll dem 11-jährigen Mädchen zugute kommen. Durch den Messerangriff ist das Mädchen laut Landratsamt Würzburg mittellos.

Spenden-Aktion vom Verein "Würzburg zeigt Herz"

Der Landkreis Würzburg hatte daher bereits mit dem Verein "Würzburg zeigt Herz" Kontakt aufgenommen. Der Verein ruft in Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg zur Unterstützung der Opfer auf. Mit den Spenden soll Hilfe zur Traumabewältigung der Opfer und Hinterbliebenen geleistet und andere persönliche Hilfestellungen unbürokratisch erfüllt werden. Auch zweckgebundene Spenden für das 11-jährige Mädchen sind möglich. Spender müssen dafür den Verwendungszweck "Eine Zukunft für A." angeben.

Jugendamt hatte Vormundschaft übernommen

Anfang Juli hatte das Jugendamt am Landratsamt bekannt gegeben, die Vormundschaft für das 11-jährige Mädchen zu übernehmen. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes war voll umfänglich für das Mädchen aus dem Landkreis Würzburg zuständig und hat die Angehörigen des Kindes in wichtigen Fragen beraten. Mittlerweile wurde das Sorgerecht laut BR-Informationen zurück an den Vater übertragen.

Würzburger Messerangriff mit drei Toten

Am 25. Juni hatte der beschuldigte Somalier in einem Kaufhaus und anschließend auf dem Barbarossaplatz in Würzburg offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Drei Frauen sind dabei gestorben, neun Menschen sind zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei hatte den 24-Jährigen mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel gestoppt und festgenommen. Neben einer psychischen Erkrankung prüfen die Ermittler auch ein mögliches islamistisches Motiv.