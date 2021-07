Würzburger Messerangriff: Trauma-Ambulanz hilft Betroffenen

Vor genau einer Woche hatte ein Mann aus Somalia in Würzburg drei Frauen getötet und sieben weitere Menschen verletzt. Opfer und Augenzeugen müssen ihre Erlebnisse verarbeiten. Dabei hilft Dr. Marion Schowalter - sie ist leitende Psychotherapeutin der Trauma-Ambulanz am Zentrum für psychische Gesundheit der Uniklinik Würzburg. Sie betreut Opfer und Augenzeugen der Messerattacke vom 25. Juni – unter anderem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Würzburger Kaufhauses, in dem drei Menschen getötet wurden.

Messerangriff in Würzburg – Was wir bisher wissen

Augenzeugen erhalten professionelle Hilfe, um Eindrücke zu verarbeiten

"Die Leute haben Bilder gesehen, die sie erstmal sehr verschreckt haben und die sie sicher eine Zeit lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. (…) Sie können schlecht schlafen", erklärt Schowalter im BR-Interview. Es gehe jetzt darum, eine gute psychologische Begleitung für diese Menschen sicherzustellen: "Da sind wir mit Hochdruck dran. Und ich bin sehr erfreut, dass es uns bisher auch gut gelungen ist."

Es gehe darum, für die Betroffenen da zu sein und ihnen zuzuhören, "wenn sie das möchten". Eine Verarbeitung des Erlebten brauche Zeit, so Schowalter: "Bilder kommen immer wieder hoch. Es ist gut, wenn man diese Bilder zulässt und darüber redet. So kann man – Stück für Stück – das Erlebte verarbeiten. Die Eindrücke werden weniger, die Gefühle werden weniger. Sodass sich dann auch oft so ein schlimmes Erlebnis oder Trauma auflöst." Sollten die Betroffenen die Bilder über mehrere Wochen nicht aus ihrem Kopf bekommen, sei eine Traumatherapie ratsam.

Unterstützung durch Familie und Freunde

Auch das Umfeld der traumatisierten Menschen könne bei der Verarbeitung helfen, betont die Psychotherapeutin. Es brauche "Zuwendung, Achtsamkeit und Zeit". Die Betroffenen dürften nicht unter Druck gesetzt werden, ihre Empfindungen verbalisieren zu müssen. Familienmitglieder und Freunde sollten behutsam Gespräche anbieten.

"Ich hatte am Tag nach der Tat einen Studentenkurs. Da hat jemand gefragt: 'Was soll ich machen? Meine kleine Schwester hat das gesehen.' Ich habe geraten, erstmal Sicherheit zu vermitteln. Zu erklären, dass die Tat vorbei ist. Und dass sie auch in ihrem Zuhause sicher ist", berichtete Schowalter.

Großteil der Betroffenen wird Vorfall wohl ohne Nachwirkungen bewältigen

Die Chancen, dass Opfer oder Augenzeugen einer solchen Bluttat das Erlebte verarbeiten können, seien gut, erklärte Marion Schowalter gegenüber dem BR: "Man weiß aus der Forschung, dass ungefähr 80 Prozent der Betroffenen keinerlei Symptome davontragen. Es gibt aber auch Menschen, die noch länger mit dem Erlebten zu tun haben. Für sie ist ein gutes psychotherapeutisches Angebot wichtig."

Psychotherapeutin: Zeichen der Solidarität als wichtiges Signal

Ein offizielles Gedenken, wie etwa die Menschenkette in Würzburg, könne den Betroffenen unter Umständen helfen. "Ich selber finde das ein schönes, achtsames Zeichen der Menschen, dass sie sich verbunden fühlen - etwa mit denjenigen, die jetzt etwa einen Menschen verloren haben. (…) Auch die Blumen am Barbarossaplatz: Es gibt eine Möglichkeit, (..) zu zeigen: Es lässt mich nicht kalt. Was passiert ist, berührt mich", sagt Marion Schowalter.

Menschen, die Hilfe brauchen, die Ereignisse in Würzburg zu verarbeiten, können sich direkt an das Traumanetzwerk Nordbayern der Uniklinik Würzburg (0931/201-0) oder an die Hotline des Krisennetzwerks Bayern (0800/6553000, 24 Stunden erreichbar) wenden.