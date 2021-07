Würzburger Messerangriff: Täter wird in Psychiatrie verlegt

Der Messerangriff in Würzburg liegt inzwischen mehr als drei Wochen zurück. Eine Vernehmung des Angreifers war bisher allerdings noch nicht möglich. Er sei in seinem aktuellen Zustand kaum in der Lage, überhaupt zu kommunizieren, sagte sein Pflichtverteidiger Hans-Jochen Schrepfer auf BR-Anfrage.

Der Täter wird jetzt von der Untersuchungshaft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Das hat das Amtsgericht Würzburg entschieden. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass die Generalstaatsanwaltschaft München eine Verlegung des Somaliers in eine solche Einrichtung beantragt haben soll.

Generalstaatsanwaltschaft geht von Schuldunfähigkeit aus

Demnach geht die Generalstaatsanwaltschaft davon aus, dass der Somalier die Tat "im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit" begangen hat, wie es in Paragraf 126a der Strafprozessordnung heißt. In einem solchen Fall ist eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt die einzige Möglichkeit, ihn weiter in Gewahrsam zu behalten.

Pflichtverteidiger: "Er hat eine schwerwiegende Erkrankung"

Pflichtverteidiger Schrepfer schildert seine Begegnungen mit dem Täter wie folgt: "Es gibt Phasen, wo er klar wirkt. Das kann aber sehr schnell umklappen. Zuletzt hat er wie apathisch gewirkt." Demnach spricht der Somalier selbst mit seinem Anwalt Hans-Jochen Schrepfer so gut wie nicht. Schrepfer sucht ihn mit einem Dolmetscher auf, der Somali spricht. Der Rechtsanwalt geht nicht davon aus, dass sich ein islamistisches Motiv bei seinem Mandanten erhärtet und sagt: "Es zeichnet sich ab: Er hat eine ganz schwerwiegende Erkrankung."

Messerangriff in der Würzburger Innenstadt

Am 25. Juni hat der angeklagte Somalier in einem Kaufhaus und anschließend auf dem Barbarossaplatz in Würzburg offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Drei Frauen sind dabei gestorben, sechs Menschen wurden schwer verletzt. Inzwischen befindet sich keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Die Polizei hat den 24-Jährigen mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel gestoppt und festgenommen. Neben einer psychischen Erkrankung prüfen die Ermittler auch ein mögliches islamistisches Motiv.