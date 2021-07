Würzburger Messerangriff: Menschenkette als Symbol der Einigkeit

Von der Juliuspromenade bis zum Rathaus haben sich 600 Bürger in Würzburg in eine Menschenkette eingereiht. Eingeladen hatten das Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage und der Würzburger Ombudsrat. Viele, die gekommen sind, halten Schilder in der Hand mit der Aufschrift: "Würzburg trauert" oder "Würzburg hält zusammen" – in verschiedenen Sprachen. Einige haben auch Blumen mitgebracht. Mit dumpfen Schlägen läutet um 17 Uhr die Salvatorglocke im Kiliansdom. Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff gedenken die Teilnehmer der Menschenkette der Opfer.

Bischof Jung reiht sich in Menschenkette ein

Auch Bischof Franz Jung hat sich in die Würzburger Menschenkette eingereiht. Im Gespräch mit der BR24 Rundschau sagt Bischof Jung: Die Bürger stünden in der Stadt zusammen, die Menschenkette sei für ihn ein wunderbares Symbol der Einigkeit. Es sei schon die Angst dagewesen, dass die Tat zur Spaltung beitrage. Er habe auch erlebt in den letzten Tagen, so Jung, dass viele Verdächtigungen, viele Vorurteile wieder genährt worden seien.

Jung betont im BR24 Rundschau-Interview auch die Rolle des Gedenkgottesdienstes im Würzburger Kiliansdom: "Dass die großen Religionen miteinander versammelt waren, dass Angehörige der Opfer da waren, das war ein starkes Zeichen, dass wir hier Zusammenhalt suchen." Alle hätten betroffen sein können, so Jung, wenn sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen wären. Der Würzburger Bischof plädiert dafür, weiterhin sachlich und in einer guten objektiven Weise darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht "die" Flüchtlinge gebe, sondern, dass dies die Einzeltat eines Verwirrten war.