Würzburger Messerangriff: Augenzeugen erinnern sich an die Tat

Vom Beginn bis zum Ende der Bluttat in der Würzburger Innenstadt vergingen nur wenige Minuten. Dem Kaufhausdetektiv Hossein Moradi und dem Notarzt Gerhard Schwarzmann kam sie aber vor wie eine Ewigkeit. Beide waren unter den ersten am Tatort des Messerangriffs in Würzburg vor genau zwei Monaten. Beide haben Fremden geholfen – unter Einsatz ihres Lebens.

Kaufhausdetektiv Hossein Moradi kämpfte mit dem Angreifer

Für Hossein Moradi war das eine Selbstverständlichkeit, sagt er. Es sei seine Aufgabe gewesen. In so einem Moment denke man nicht an das eigene Leben, es ginge darum, andere zu schützen. Der Kaufhausdetektiv war der Erste, der mit dem mutmaßlichen Täter in Kontakt kam. Vor seinen Augen tötete der junge Somalier die ersten Passanten im Kaufhaus.

Moradi warf verschiedene Gegenstände in die Richtung des Täters und versuchte so, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er forderte die Menschen auf, das Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz sofort zu verlassen, bei manchen saß der Schock aber zu tief. Nachdem der Angreifer nach draußen gerannt war, leistete der Detektiv Erste Hilfe, doch es war zu spät. Er entschied sich, dem mutmaßlichen Täter zu folgen. "Als ich ihm mit einem Stuhl auf den Kopf geschlagen habe, ist ihm das Messer aus der Hand gefallen. Dann habe ich mit ihm gekämpft", erinnert sich der Kaufhausdetektiv. Danach kam die Polizei.

Notarzt Gerhard Schwarzmann half Opfern

Gerhard Schwarzmann war privat in der Stadt unterwegs. Er saß gerade in der Straßenbahn, als er auf das Geschehen aufmerksam wurde. "Zuerst dachte ich, dass das nicht wahr sein kann. Es läuft erstmal wie ein Film ab. Mir war aber sofort klar, als ich mitbekommen habe, was da los ist, dass ich helfen muss, dass ich raus muss aus der Straßenbahn in der ich da saß", erinnert sich der Notarzt. Mit dem Erste-Hilfe-Kasten der Bahn unter dem Arm rannte er los, half, wo er konnte und wurde auf das Kaufhaus aufmerksam gemacht.

Die Situation im Kaufhaus – so etwas habe er in seiner langjährigen Dienstzeit als Notarzt noch nie erlebt, sagt Schwarzmann. "Dass jemand bewusst hinterrücks solche Verletzungen herbeigeführt hat, um die Leute primär zu töten – das war für mich ein Szenario, wie ich es mir nur in Kriegssituationen vorstellen kann", sagt der Mediziner. "Ich habe mich dann sicher gefühlt, als ich den Schuss gehört habe. Für mich war dann klar, der Täter ist gestellt."

Messerangriff in Würzburg vor zwei Monaten

Es ist genau zwei Monate her, dass in Würzburg ein 24-jähriger Somalier mit einem Messer mehrere Menschen verletzte und tötete. Am ehemaligen Tatort ist das normale Leben inzwischen zurückgekehrt. Das Kaufhaus ist wieder gut besucht. Die schrecklichen Bilder von dem Abend des Messerangriffs werden Hossein Moradi und Gerhard Schwarzmann aber wohl noch eine Weile beschäftigen.