Würzburger Messerangriff: Anwalt spricht über erste Vernehmung

Etwa drei Monate nach dem tödlichen Messerangriff in Würzburg hat sich der Tatverdächtige gegenüber den Ermittlern zum ersten Mal zur Tat geäußert. Am Donnerstag (30.09.2021) hat eine mehrstündige Videovernehmung mit einem Dolmetscher stattgefunden. Das teilte Hanjo Schrepfer, Anwalt des Tatverdächtigen, auf BR-Anfrage mit. Demnach habe sich sein Mandant bei der Vernehmung bemüht gezeigt, um an der Sachaufklärung mitzuwirken.

Verteidiger: 32-Jähriger hat Verantwortung übernommen

"Es ist klar geworden für mich, dass hier psychische Probleme Auslöser der schrecklichen Tat in Würzburg waren", so Schrepfer. Das habe sich im Rahmen der Vernehmung abgezeichnet. Der 32-jährige Somalier habe sich sehr dezidiert zu der Tat geäußert und auch Verantwortung übernommen. Laut Schrepfer habe sein Mandant unter anderem auch sein Bedauern zum Ausdruck gebracht.

Gutachten zur Schuldfähigkeit steht aus

"Der weitere Prozess wird dadurch bestimmt, inwieweit die Gutachter nun zu dem Ergebnis kommen, dass möglicherweise von Schuldunfähigkeit auszugehen ist", erklärt der Würzburger Anwalt. Ein endgültiges Gutachten wird bis Ende Oktober erwartet. Bis dahin würde Schrepfer nicht über eine mögliche Schuldfähigkeit spekulieren wollen.

Tatverdächtiger nach Untersuchungshaft in Psychatrie verlegt

Am 25. Juni hatte der Somalier in einem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz offenbar wahllos drei Frauen niedergestochen und getötet. Weitere Personen wurden verletzt. Nach seiner Festnahme blieben vorerst mehrere Versuche, den Somalier zu vernehmen, ergebnislos. Er wurde in der Folge aus der Untersuchungshaft in die Psychiatrie verlegt.