Würzburger Messerangreifer: Sein Spitzname war "der Verrückte"

Die psychische Erkrankung des Würzburger Messerangreifers war wohl auch für seine Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen offensichtlich. Am neunten Verhandlungstag sagten sechs von ihnen aus. Fünf von ihnen stammen selbst aus Somalia.

Sie schilderten, dass der Beschuldigte Schlafstörung gehabt und oft verwirrt gewirkt habe. Einer der Zeugen erzählte von einem Spitznamen: "Der Verrückte" hätten sie den späteren Messerangreifer untereinander genannt.

Beschuldigter bezeichnete sich selbst als "krank"

Der Weg des wohl 32-jährigen Somaliers, der sich am Landgericht Würzburg verantworten muss, führte nach seiner Einreise nach Deutschland unter anderem nach Sachsen. Bekannt ist, dass er einige Zeit in Chemnitz lebte. In Aue besuchte er eine Schule. Dort lernte er einen der Zeugen kennen, der nun im Zeugenstand aussagte: "Als wir zusammengewohnt haben, konnte ich sehen, dass er Probleme hat", so der 21-Jährige. 2019 hätte der Würzburger Angreifer bei ihm Unterschlupf gesucht. Der Beschuldigte sei damals arbeitslos gewesen, für das Jobcenter hätte er eine Meldeadresse benötigt.

"Er hat gesagt, dass er mental krank ist – und das hat man auch gesehen", sagt der Zeuge weiter. Er berichtet außerdem, dass der Angreifer Schlafstörungen gehabt hätte. Verwirrt habe er gewirkt. Und er habe sich verfolgt gefühlt – angeblich von Geheimdienstmitarbeitern. "Ich habe ihm gesagt, dass er sich helfen lassen kann", so der 21-Jährige.

Bekannte rieten zu Arztbesuchen

Auch ein weiterer Zeuge hatte dem Beschuldigten geraten, einen Arzt aufzusuchen. "Er hat mir vorgeworfen, ich würde für die Regierung arbeiten", erzählt der 33-Jährige vor Gericht. Auch er bestätigt, dass sich der Beschuldigte verfolgt fühlte. Alkohol habe er regelmäßig getrunken. Seine psychischen Probleme seien offensichtlich gewesen.

Deutlich verschlechtert haben soll sich sein Zustand dann noch einmal 2021. Bekannt ist, dass der Angreifer zweimal Mitarbeiter einer Obdachlosenunterkunft mit einem Messer bedrohte. Ein weiterer Zeuge, der ebenfalls dort lebte, schildert wie der Beschuldigte immer aggressiver wurde. Im Mai 2021 soll er damit angefangen haben in der Unterkunft gegen Türen zu schlagen.

Auch im Prozess: keine Hinweise auf Terrorismus

Hinweise auf terroristische Motive für die Tat in Würzburg ergeben sich auch an diesem Prozesstag nicht. Die Richter fragen vier der Zeugen, ob der Beschuldigte jemals terroristische Organisationen erwähnt hätte. Alle Zeugen verneinen. "Ich gehe davon aus, dass er eine Abneigung gegen solche Organisationen hatte. Ich denke, dass er Drogenprobleme hatte", sagt einer von ihnen.

Drei Zeugen berichten, dass er regelmäßig Cannabis konsumiert haben soll. Gesehen hat ihn dabei aber keiner von ihnen. Auch auf Frauenhass als mögliches Tatmotiv gehen die Richter ein. Doch auch dazu ist den Zeugen nichts aufgefallen. Ein ehemaliger Arbeitskollege in einer Spülküche sagt: "In der Küche waren sieben weibliche Mitarbeiter und vier männliche. Ich habe nie mitbekommen, dass er eine schlechte Meinung von den Frauen hatte."

Vorgeschichte des Täters bleibt rätselhaft

Weiterhin gibt die Vorgeschichte des Beschuldigten Rätsel auf. Mehrere Zeugen berichten, dass er ihnen von zwei Kindern und seiner Ehefrau erzählt hätte. Im Gespräch mit einem Arbeitskollegen erwähnte der spätere Angreifer, dass er in Garissa in Kenia gelebt hätte. Wichtigste Bevölkerungsgruppe in der Stadt sind die Somali.

Mehr soll der Angreifer jedoch nicht über sein Leben in der alten Heimat erzählt haben, genauso wenig über seine Fluchtroute. Fünf Zeugen aus seinem Umfeld fragen die Richter. Keiner kann nähere Angaben machen. Alle berichten jedoch von den psychischen Problemen des Mannes – und seinen ständigen Äußerungen, in Deutschland verfolgt zu werden. Der Beschuldigte selbst schweigt im Prozess weiterhin.

Würzburger Psychiater sollen in Prozess aussagen

Details zu der psychischen Erkrankung des Täters, erhofft sich das Landgericht am Freitag, dem nächsten Prozesstag. Dann müssen Ärzte aus dem Würzburger Zentrum für seelische Gesundheit aussagen, einem psychiatrischen Krankenhaus. Dort war der Somalier vier Mal in Behandlung – allerdings nie länger als zwei Wochen. "Ich sagte, er soll dableiben. Aber er wollte nicht", sagt eine Bekannte des Mannes im Prozess. Sie hatte ihn zweimal dorthin gebracht.

Das Landgericht Würzburg verhandelt die Messerattacke an bis zu 27 Prozesstagen. Es geht um die Ereignisse am 25. Juni 2021 am Barbarossaplatz in Würzburg. Damals tötete der Beschuldigte drei Frauen mit einem Küchenmesser, er verletzte sechs Personen schwer. Nun am Wochenende steht der Jahrestag an. Die Stadt Würzburg plant mehrere Gedenkveranstaltungen.