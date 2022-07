Würzburger Messerangreifer: schizophren und wenig intelligent

Beim zwölften Verhandlungstag im Prozess um den Würzburger Messerangriff wurden weitere Ermittler der Würzburger Polizeiinspektion sowie des Landeskriminalamtes (LKA) und der psychologische Gutachter vernommen. Der Tat-Ablauf des Messerangriffs vom 25. Juni 2021 ist mittlerweile aufgrund von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen weitestgehend bekannt. Nun wurden vor Gericht weitere detaillierte Ermittlungsergebnisse öffentlich und die psychiatrische Erkrankung des Beschuldigten thematisiert.

Tathergang inzwischen bekannt

Um 16.50 Uhr sei der Somalier in die Straßenbahn an der Haltestelle Neunerplatz gestiegen, so einer der Ermittler der Polizeiinspektion Würzburg vor Gericht. Das hatten zwei Zeugen beobachtet. Über einen der beiden sagt der Beschuldigte später, er habe ihn für einen Geheimdienst-Mitarbeiter gehalten und sich verfolgt gefühlt. An der Haltestelle Juliuspromenade steigt der Somalier kurz darauf aus, läuft um 17.01 Uhr ins Kaufhaus Woolworth, lässt sich ein Messer geben und sticht zu. Drei Frauen, die er attackiert, überleben den Angriff nicht, zwei weitere werden schwer verletzt. Nach nur anderthalb Minuten setzt er seinen Angriff draußen auf dem Barbarossaplatz fort.

Kriminalbeamte im Zeugenstand schildert Eindruck

Der 33-Jährige hätte zu dem Zeitpunkt eine Psychose gehabt, habe nicht wahrgenommen, was er tut. Der Eindruck, dass der Somalier psychiatrisch erkrankt ist, habe sich während der Ermittlungen und der Vernehmung des Beschuldigten erhärtet: Der Kriminalbeamte beschreibt, der Mann habe während einer Untersuchung Anfang Juli mit Vögeln und Insekten gesprochen – dennoch fragte der vorsitzende Richter bei der heutigen Verhandlung erneut: "Kann es sein, dass der Beschuldigte die schizophrenen Symptome simuliert hat?" Nein, sagte der Kriminalbeamte im Zeugenstand überzeugt. "Ich habe in meinen vielen Berufsjahren viele erlebt, die simuliert haben – das ist hier nicht so. Vor allem: so ein Verhalten zwei Wochen lang vorzuspielen, das glaube ich nicht."

Angeklagter wohl unterdurchschnittlich intelligent

Ein Eindruck, den der forensische Psychiater Maximilian Wertz bestätigt: Mithilfe einer Dolmetscherin führte er einige psychologische Tests mit dem Beschuldigen durch. Eins der Ergebnisse: Der Somalier sei mit einem IQ von 82 unterdurchschnittlich intelligent. Auch bei der kognitiven Leistungsfähigkeit habe Wertz eine ausgeprägte Einschränkung festgestellt, diese aber mit der Symptomatik der schizophrenen Erkrankung in Zusammenhang gebracht. Ansonsten habe der Somalier angegeben, seit 2018 Stimmen zu hören – Stimmen, die ihn schließlich am 25.6.21 aufgefordert hätten, ins Kaufhaus Woolworth zu gehen und Menschen zu töten.

Keine Hinweise auf extremistisches Tatmotiv

"Was für mich erstaunlich war, dass der Beschuldigte ab Beginn des Jahres den Kontakt zu allen Personen abgebrochen hat", erzählte eine Kriminalbeamtin des LKA aus München. Sie hatte die Handydaten des Somaliers ausgewertet, nach möglichen Mittätern und Hinweisen auf ein extremistisches Tatmotiv gesucht – und nichts derartiges gefunden. Das LKA hatte nach Staatsschutzdelikten gesucht, während die Kolleginnen und Kollegen von der Polizeiinspektion Würzburg wegen des Mordvorwurfs ermittelten.

Ergebnisse der psychiatrischen Gutachten beim nächsten Verhandlungstermin

Der nächste Verhandlungstermin ist am 22.7. Die psychiatrischen Sachverständigen werden an dem Tag ihre Gutachten vortragen. Und mittlerweile ist klar: Das Verfahren wird nicht wie ursprünglich geplant mit 27 Tagen bis in den September dauern, sondern Plädoyers (25.7.) und Urteil (28.7.) sind für die letzte Juliwoche geplant, wie der vorsitzende Richter verkündete.