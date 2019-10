Würzburger "Mekka" der Selbsthilfe-Bewegung feiert Jubiläum

Über 280 verschiedene Gruppen gibt es in Würzburg, also ungefähr so viele wie im deutlich größeren Nürnberg. Die meisten gibt es im Bereich der chronischen Erkrankungen, sagt Susanne Wundling vom Aktivbüro der Stadt Würzburg. Aber auch im Bereich der Sucht und der psychischen Erkrankungen seien zuletzt viele Gruppen entstanden.

Selbsthilfe: Die Zukunft in die Hand nehmen

Die Selbsthilfe befinde sich wegen der wachsenden Zahl an Angeboten im Internet in einem Umbruch. Beate Beyrich selbst ist über ihre Brustkrebs-Erkrankung zur Selbsthilfe gekommen, sie arbeitet am Comprehensive Cancer Center der Uniklinik und koordiniert die Gruppen in Würzburg. Die Vorsitzende des Fördervereins weiß, was Selbsthilfe bewirken kann: "Selbsthilfegruppen sind wichtig, weil ich als Betroffene den eigenen Schritt tue, ich nehme meine Zukunft in die Hand. In der Selbsthilfe treffe ich ganz viele, die mich verstehen, das ist eine große Hilfe", sagt Beyrich.

Warum so viele Gruppen in Würzburg?

Dass es gerade in Würzburg so viele Selbsthilfegruppen gibt, begründet Susanne Wundling mit der guten Unterstützung der Stadt und von Geldgebern. Der Förderverein Selbsthilfe arbeitet eng mit dem Aktivbüro zusammen, verwaltet zwei Häuser in Würzburg. Hier treffen sich die Gruppen. Eine davon ist die Phoenix-Selbsthilfegruppe für Suchtkranke unter der Leitung von Bärbel Puls. Was vor zehn Jahren mit einer einzigen Gruppe angefangen hat, ist bis heute auf vier Gruppen gewachsen mit rund 80 bis 100 Mitgliedern. In der Gruppe thematisieren sie aber nicht nur Sucht. Sie sprechen über das Leben, teilen den Alltag. Denn Betroffene bringen sich untereinander eine ganz andere Art von Verständnis entgegen. "Die Gruppe hält mich stabil und gibt mir Kraft. Es bilden sich Freundschaften, es ist ein Teil meines Lebens geworden und sie hält mich abstinent", sagt Puls.