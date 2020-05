Würzburger Logopädenprozess geht in die letzte Runde

Der Prozess um den Logopäden, der wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs behinderter Jungen vor dem Würzburger Landgericht steht, geht in die letzte Runde. Das Gericht hat die Beweisaufnahme mit dem Prozesstermin am 30. April geschlossen. Nun wird die Staatsanwaltschaft ihren Schlussvortrag halten. Aller Voraussicht nach findet der Prozess wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Er erwartet, dass es mehrere Prozesstage dauern wird, um alle Plädoyers, also auch das der Verteidigung, zu hören.

Angeklagter soll gezielt behinderte Kinder gewählt haben

Dem Logopäden wirft die Anklage auf 27 Seiten vor, insgesamt sieben ihm anvertraute Jungen unter sechs Jahren zwischen 2012 und 2019 immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Außerdem soll der 38-Jährige kinderpornografische Fotos und Videos der Taten in das Darknet hochgeladen zu haben. Als Opfer soll der Logopäde gezielt Kinder mit einer schweren Sprechbehinderung missbraucht haben, bei denen nicht zu erwarten war, dass sie sich an Betreuer oder Eltern wenden können. Der Logopäde hatte bereits zu Beginn des Prozesses Anfang März die Taten aus der Anklage im vollen Umfang gestanden und "unter Tränen" zugegeben. Er sei sich darüber im Klaren, wie sehr er Vertrauen missbraucht habe: ein Verhalten, das in der Beurteilung der Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten gewertet werden könnte.

Großer seelischer Schaden bei missbrauchten Kindern

Im Verlauf des Prozesses haben sowohl Eltern von betroffenen Kindern ausgesagt als auch eine Ermittlungsbeamtin. Eine kinderpsychologische Sachverständige kam in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass bei einem der Buben körperliche und seelische Entwicklungen durch die Missbrauchstaten des Angeklagten geschädigt seien. Weitere vier Jungen seien zumindest gefährdet. Demgegenüber konnte die Sachverständige bei zwei der betroffenen Kinder weder eine Schädigung noch die Gefahr einer Schädigung feststellen.

Strafmaß richtet sich nach voller Schuldfähigkeit

Interessant war im weiteren Verlauf des Prozesses auch das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen. Demnach liegt beim Angeklagten eine erkennbare Neigung zur kindlichen Sexualität vor, klinisch-psychiatrisch gesprochen eine Pädophilie. Ansonsten habe der Logopäde eine normale Sexualität, die Pädophilie sei laut Gutachter nur ein Teilbereich, den er gut kontrollieren könne. Der Logopäde gilt damit als voll schuldfähig. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Laut psychiatrischem Gutachter sei eine Therapie während der Haftstrafe sinnvoll, um das Rückfallrisiko zu minimieren.

Sicherungsverwahrung unwahrscheinlich

Aus Sicht des Gutachters weist der Angeklagte ein niedriges Rückfallrisiko auf. Eine Sicherungsverwahrung sei demnach nicht nötig. Eine Einschätzung, die die Nebenklage so nicht annehmen möchte, weshalb der Prozess sich etwas verzögerte. Es sind nun drei Tage mehr für den Prozess veranschlagt, als ursprünglich geplant. Ein Urteil ist nach aktuellem Stand spätestens am 25. Mai zu erwarten.