Würzburger Linienbus fährt gegen Baum: Zehn Verletzte

In der Würzburger Innenstadt kam ein Busfahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das teilt die Polizeiinspektion Würzburg mit. Demnach kam es am Donnerstagvormittag um etwa 10.30 Uhr in der Grombühlstraße / Berliner Ring zu dem Verkehrsunfall.

Zehn leichtverletzt Personen

Laut Polizei wurden durch den Unfall zehn Personen, einschließlich des Fahrers, leicht verletzt. Sechs Personen mussten vorsorglich mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Baum nach Aufprall umgestürzt

Durch den Aufprall stürzte der Baum laut der Würzburger Feuerwehr auf die Grünfläche und der Bus kam auf der Baumwurzel zum Stehen. Der Bus verkeilte sich in dem Baumstupf und musste mit einem Kran angehoben werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich vom Berliner Ring über den Haugerring abgeleitet. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 70.000 Euro.