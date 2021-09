Würzburger Lieferservice liefert bis auf die Picknickdecke

Drei Äpfel vom Marktplatz, Wurst vom Metzger und eine Flasche Wein bestellen Richard Ley und Yanice Harich per App auf ihre Picknickdecke. Der Auftrag geht bei den einzelnen Betrieben auf dem Mobiltelefon ein und wird im Anschluss bearbeitet. Franziska Hava von der Gärtnerei "Reitzenstein" legt die Bestellung zur Abholung bereit. Ein Kurier wird die Tüte mit dem Obst in weniger als einer Stunde ausliefern. Die Landwirtin freut sich über die Digitalisierung des fränkischen Familienbetriebs. Seit der Pandemie ist viel zu tun. "Aufgrund der aktuellen Situation ist die Nachfrage an lokalen Produkten gestiegen, so dass diese App eine tolle Möglichkeit für uns ist, unsere Produkte noch weiter zu vermarkten", sagt sie.

Neue App soll bei Betrieben ohne Internet-Auftritt für Umsatz sorgen

Vor allem Betriebe, die bislang online nicht präsent waren, wollen die Gründer Max Hellfaier und Marius Lüke mit ihrer Liefer-App ansprechen und unterstützen. Hellfaier erklärt seine Intention: "Uns ist da immer ganz wichtig, dass die Metzger und Bauern aus Würzburg sind, das ist auch ein Kriterium. Wir wollen so ermöglichen, dass sie so noch mehr von ihren tollen Produkten verkaufen."

Lokale Metzgereien, Winzer, ein Unverpackt Laden, Landwirte und andere kleine Unternehmen haben sich bereits als Partner registriert. Und die Partnerbetriebe, wie etwa die Metzgerei Dees im Würzburger Stadtteil Zellerau, freuen sich über die digitalen Vorteile. Die App ermöglicht, Bestellungen einfacher auszuwerten und Trends schneller zu analysieren.

Startup-Gründer erkannten digitalen Nachholbedarf

Die Idee eine lokale Liefer-App zu entwickeln entstand nach einem Auslandssemester in Asien. "Als wir zurückgekommen sind, ist sehr viel mit uns passiert. Da hast Du nämlich einen Kulturschock und Du bist plötzlich wieder in Deutschland und es gibt für gar nichts ne App und Nichts ist digitalisiert. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen da jetzt was machen", berichtet Hellfaier.

Im Zentrum für digitale Innovationen Mainfranken haben Hellfaier und Lüke ihre Idee dann umgesetzt und mit "Maama's" ihr erstes Start-Up gegründet, welches sie im August gelauncht haben. Über 200 User haben sich bereits angemeldet und die Zahl wächst täglich. Rund zwölf Prozent Preisaufschlag und zwei Euro Lieferpauschale nehmen die Kunden für lokale Produkte in Kauf.

Ware kommt mit Elektrofahrzeugen zu den Kunden

Da "Maama's" auf Nachhaltigkeit setzt, wird ausschließlich mit Elektrofahrzeugen, E-Scootern und E-Bikes ausgeliefert. Kleine Lieferwege und vorhandene Infrastruktur zu nutzen, ist den Gründern wichtig. Darum haben sie sich mit dem E-Scooter Anbieter "Zeus" zusammengetan, der seine Elektroroller in Würzburg bereits etabliert hatte. Mit ihrem Nachhaltigkeitsgedanken haben sie noch weitere Prozesse angestoßen und gemeinsam mit dem Start Up "AlphaOmegaGreen", einem Energieversorger, eine photovoltaisch betriebene Ladestation entwickelt, an der Elektrofahrzeuge künftig auch dezentral geladen werden können.