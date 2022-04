Würzburger Kulturschaffende sammeln Spenden für die Ukraine

Unter anderem stehen Würzburger Bands wie Carolin No, Pupkulies & Rebecca oder Zeremony auf der Bühne. Aber auch Einzelkünstler wie Sara Teamusician, Jacob oder Jochen Volpert & Band. Ebenfalls in der Posthalle vertreten ist das Fotoprojekt "Faces for Freedom". Dabei macht Fotograf Benjamin Brückner vor Ort Portraitfotos der Besucher um sie anschließend in der Halle auszustellen. Ein weiteres Exemplar kann für einen Spendenbeitrag von 50 Euro erworben werden.

Aktionsbündnis als Organisatoren und Veranstalter

Organisiert wird die Benefizaktion von einem Aktionsbündnis bestehend aus der Posthalle GmbH, dem Dachverband Freier Würzburger Kulturträger, dem Umsonst & Draußen-Verein, dem Förderverein der Posthalle, dem Keller Z87, Theater Chambinzky, dem Theater am Neunerplatz, dem Kino Central und dem Festival Kultur ausm Hut. Mit "Culture For Peace" schließt sich Würzburg einer übergreifenden kulturellen Solidaritätsbewegung in ganz Deutschland an. So fanden in den vergangenen Tagen bereits ähnliche Veranstaltungen in München, Berlin und anderen Großstädten statt.