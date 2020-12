Würzburger Künstlerin startet Projekt für Sternstunden

Ein Meter hoch und ein Meter breit ist der Wandteppich, den die Würzburger Künstlerin Claudia Wührl für ihr neuestes Projekt bemalt hat. Ein Lebensbaum in der Mitte, ringsherum viele Blüten: Später soll die Fläche dann mit aquarellierten Portraits ergänzt werden, Portraits von Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. "Tapestry of Love" nennt Wührl ihr Projekt. Sie will die dadurch generierten Spenden den Sternstunden überlassen.

Erinnerungskunst, die Hoffnung machen soll

"Zum einen ist das eine Art Erinnerungskunst, nach hinten gewandt, also für die Verstorbenen und Angehörigen. Gleichzeitig soll es auch in die Zukunft gerichtet sein", erklärt Wührl. Das Original Aquarell will Claudia Wührl den Angehörigen dann per Post zuschicken. Das ganze setzt sie gegen eine Spende von mindestens 50 Euro pro Portrait um – die Spenden gehen dann gesammelt an die Sternstunden. Bis Weihnachten hofft sie, auf diesem Weg mehr als 1.000 Euro einnehmen zu können.

Menschlich bleiben in der Krise

Für die Würzburger Künstlerin wirft das Projekt entscheidende Fragen auf: "Wie kann man menschlich bleiben in dieser Pandemie? Was ist, wenn man am Ende seines Lebens seine Lieben nochmal spüren und sehen möchte? Darüber müssen wir in Zukunft nachdenken!"

Bei vorherigem Projekt kamen 2.000 Euro zusammen

Im März, kurz vor dem Lockdown, hatte die Künstlerin in Würzburg eine Ausstellung eröffnet: "Seelenbilder" hieß sie. Die Hälfte des Erlöses sollte an die Sternstunden gehen. Obwohl der Lockdown dazwischen kam, die Ausstellung also früher schließen musste, kamen knapp 2.000 Euro für die Sternstunden zusammen.

Wer betroffen ist und die Aktion von Claudia Wührl unterstützen möchte, kann das Portrait einer durch Corona verstorbenen Person an sternstundenportrait@web.de schicken - die Künstlerin setzt sich dann mit Ihnen in Kontakt.