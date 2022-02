Würzburger Künstler will "WaschSalonTheater" für Kinder gründen

Christian Hörner, in Würzburg besser bekannt als der Zauberer Zappalott, ist derzeit Stammgast in einem Waschsalon im Frauenland. Aber nicht um seine Wäsche zu waschen, sondern um in sein Zaubertheater zu gelangen: "Zappalotts verrücktes WaschSalonTheater Wunderweg". Dass sich das Theater direkt unter mehreren Waschmaschinen und Trocknern befindet, ist nur eine von vielen Besonderheiten.

Vom Waschsalon ins Theaterfoyer

Die Räumlichkeiten unter dem Waschsalon wollte der Künstler ursprünglich nur als Lager mieten. Doch beim Anblick war klar: Hier muss ein Theater rein! "Die Kinder kennen mich ja als Zappalott aus dem Zappalott-Universum im Wunderweg Nummer 9 und da ist ja alles total verrückt.", so Hörner, "Wenn dann die Kinder durch einen Waschsalon, vielleicht sogar auch mit einer Rutsche in mein Theaterfoyer rutschen könnten – das wäre doch verrückt."

Vermieter freut sich über die Nutzung

Der Besitzer des Waschsalons Thomas Nowak, der ihm seine Kellerräume gezeigt hatte, war über die Idee eines Theaters sehr überrascht: "Er war mit zwei Kolleginnen im Keller gestanden und die haben sich total gefreut. Und ich bin hin und habe gefragt: Was freut ihr euch denn so? Ist doch nur ein Keller?", scherzt Nowak. Über die Nutzung seiner Kellerräume zu kulturellen anstatt zu Lagerzwecken freut sich der Vermieter jedoch sehr.

Theatergründung trotz Pandemie

Den Traum, ein eigenes Zaubertheater zu eröffnen, hat der Künstler schon ganz lange. Dazu gehört eine ordentliche Portion Mut – insbesondere in Zeiten der Coronapandemie, in denen die Kulturszene immer wieder zu kämpfen hat. "So eine Portion Verrücktheit muss da schon dabei sein. Aber das hatte ich lange nicht mehr: Ein Projekt, bei dem alle sagen, ich sei verrückt.", sagt Hörner lachend.

Bauplan bereits ausgearbeitet

Fertig ist das Zaubertheater noch lange nicht. Derzeit sitzt Christian Hörner noch am Bauantrag: Es müssen Mauern durchbrochen, Sanitäranlagen eingebaut, Wände gestrichen, Böden verlegt, Stühle aufgebaut, Notausgänge ausgebaut und natürlich eine zauberhafte Atmosphäre geschaffen werden. Die geplante Rutsche vom Waschsalon ins Theater ist eine Herzensangelegenheit, bereitet dem Zauberer aber noch ein bisschen Kopfschmerzen. Eines steht für den Zauberer jedoch fest: Wenn eine Rutsche gebaut werden kann, dann für Kinder und Erwachsene.

Theater soll barrierearm werden

"Mein großer Traum ist ein Aufzug in den Zuschauerraum.", so Hörner. Er will das Zaubertheater für alle zugänglich gestalten. Außerdem soll eine Induktionsschleife im Zuschauerraum installiert werden, so können sich Menschen mit Hörbehinderung mit ihrem Hörgerät einklinken. Auch eine barrierefreie Toilette ist geplant.

Crowdfunding-Aktion

Bis es wirklich magisch werden kann, muss also noch einiges gebaut und vor allem finanziert werden. Diese Kosten stehen auf mehreren Beinen. "Einerseits mit Eigenkapital, andererseits gibt es natürlich Förderungen bezüglich der Barrierefreiheit.", so Hörner. Neben diesen Standbeinen hat Hörner auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet, an der sich bis zum 15. März noch jeder beteiligen kann.

Eröffnung wohl erst 2023

Das Zaubertheater soll Platz für etwa 35 bis 40 Kinder und Erwachsene bieten. Die ursprünglich geplante Eröffnung im Herbst diesen Jahres musste aufgrund des Bauplans auf Anfang 2023 verlegt werden.