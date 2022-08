Würzburger Kreuzbergwallfahrt gestartet

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist heute die Würzburger Kreuzberg-Wallfahrt gestartet. Die nach Aussage des Veranstalters zufolge etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten um 4.00 Uhr früh vom Würzburger Neumünster aus und laufen in den nächsten Tagen zum Kreuzberg in der Rhön. Der Veranstalter ist die Bruderschaft zum Heiligen Kreuz Würzburg.

176 Kilometer lange Strecke

Die Strecke wird in verschiedenen Etappen zurückgelegt. Am ersten Tag geht es von Würzburg über Gramschatz nach Euerdorf, am zweiten über Burkardroth bis zum Kreuzberg. Auf dem Weg werden mehrere Gottesdienste gefeiert, Stationen angelaufen, aber auch Essens- und Gesundheitspausen eingelegt. "Alles ist minutiös geplant, nur so kann das mit einer solchen großen Gruppe gelingen", sagt der Verantwortliche Michael Weilnhammer. Die Rückkehr der Wallfahrer ist für Mittwoch, den 24. August, geplant.

Spendenaktion

Zentraler Bestandteil der Würzburger Kreuzbergwallfahrt ist die Spendensammlung für karitative Zwecke. Der Erlös in diesem Jahr wird der Flüchtlingshilfe in Nieledew und der Arbeit der Franziskaner in den ukrainischen Minoritenklöstern zur Unterstützung von Kriegsopfern und Flüchtlingen zugutekommen. Die Spendensammlung findet auf dem Kreuzberg statt.

Unter den Wallfahrern: Bischof Franz Jung

Erstmals nimmt auch Bischof Franz Jung an der Kreuzbergwallfahrt teil. "Es ist einfach schön, mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen, zuzuhören und gemeinsam Zeit zu verbringen", sagte er bei einer Pause in Gramschatz. Generell gehe es darum, nach den letzten zwei Jahren Kraft zu schöpfen und den Kopf freizubekommen.

Lange Tradition

Seit nun 375 Jahren besteht die Bruderschaft zum Heiligen Kreuz Würzburg. Um die Verehrung des leidenden Erlösers zu pflegen, vereinigten sich 1647 zwei fromme Gemeinschaften zur „Bruderschaft zum Heiligen Kreuz in Würzburg“. Gemeinsam bekennen sie den christlichen Glauben, dass den Menschen im Kreuz Jesu Christi Heil, Leben und Hoffnung geschenkt sind. Der Tod Jesu sei nicht das Ende, sondern das Durchgangstor zum neuen ewigen Leben.