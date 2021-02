Würzburger Klinikclowns tanzen Jerusalema Challenge

Die Einsamkeit im Corona-Lockdown, sie ist besonders schlimm für diejenigen, die sowieso fast keinen Besuch empfangen dürfen. In vielen Heimen aber auch in den Kliniken. Umso schöner, dass es für die Kinder der Würzburger Krankenhäuser – etwa der Kinderkrebsstation - einmal in der Woche eine wunderbare, bunte und lustige Abwechslung gibt: Die Klinikclowns! Und die haben einen Weg gefunden, trotz aller Einschränkungen vor den Kindern aufzutreten.

Spiel auf dem Balkon bei jedem Wetter

Auf den Stationen aufzutreten - etwa vor krebskranken Kindern, das geht natürlich nicht. Deshalb spielen die Klinikclowns ihr Programm auf den Balkonen vor den Fenstern – und das seit Monaten, erst in der Sommerhitze, dann bei Regen und jetzt bei Eis und Schnee. Durch die Scheibe aber ergeben sich beim Spielen auch ganz neue Möglichkeiten, erzählen Franziska Kirchner alias Pünktchen und Silvia Kirchhof alias Clown Machnix dem Bayerischen Rundfunk. So werfen sie etwa Schneebälle an die Scheibe oder wischen die Scheibe bei Regen mit einem Wischer trocken.

"Natürlich müssen wir durch die Scheibe eine Distanz überwinden und haben auf dem Balkon auch weniger Platz für unser Spiel. Die Intimität hat aber dadurch nicht gelitten. Die Kinder sind durch die gegenwärtige Situation wenn wir kommen so glücklich, da ist trotz Scheibe sofort eine Nähe da!" Franziska Kirchner und Silvia Kirchhof, Klinikclowns