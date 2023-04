Würzburger Klimatologe: April 2023 war zu trocken

Frühlingsstimmung auch bei kalten Temperaturen?

Die Niederschläge waren im April in vielen Regionen Bayerns weiter vergleichsweise eher gering, die Temperaturen - etwa in Würzburg - nur etwas niedriger als im langjährigen Schnitt. Die Passantinnen und Passanten in der Würzburger Innenstadt haben dennoch Tipps, wie sie auch in diesem im Vergleich zu den Vorjahren april-hafterem April in Frühlingsstimmung gekommen sind, etwa durch die eigene Sauna im Keller, durch Thermalbaden oder lange Spaziergänge. Eine junge Mutter sagt: "Ja, es war regnerisch, wir waren trotzdem viel draußen mit dem Kind spazieren. Dann halt immer mit Regenschirm oder Regenüberzug." Und auch ein Herr rät, sich trotzdem so viel wie möglich draußen aufzuhalten, dann eben auf überdachten Flächen.

Die im Vergleich zu den warmen Vorjahren kälteren Temperaturen spürten teils auch die Würzburger Händler. Etwa im Würzburger Blumenhaus Nagengast. Dort habe das wechselhafte Wetter den Umsatz durchaus ein wenig beeinflusst. In den Monaten April der vergangenen Jahre sei tendenziell mehr gekauft worden. Floristin Karin Neyderek leitet den Blumenladen seit 2009 und sagt: "Unser Geschäft ist immer wetterabhängig. Da haben die Leute dann auch keine Lust, zu pflanzen. Aber ein bisschen Farbe ins Zimmer möchten sie sich schon holen und da kaufen sie gerne Primeln oder Zwiebelblüher, zum Beispiel Hyazinthen oder Osterglocken." Bei den Kräutern empfiehlt Neyderek Rosmarin, der robust ist und auch möglichen Frost noch gut aushalte. Anders sei dies etwa bei Zitronenmelisse aufgrund der zarten Blätter.

Lust auf Eis trotz schlechtem Wetter

Probleme machte die relative Kälte aber nicht überall: Nathalie Ersay etwa steht hinter dem Tresen des Eiscafés Fontana in der Würzburger Innenstadt und bereitet einen Espresso zu. Seit Ende Januar verkaufen sie hier wieder Eis, momentan 27 Eissorten. Und wenn das Wetter mitspielt, auch noch bis in den November. Trotz Aprilwetter haben sie diesen Monat genauso viel Umsatz wie gewöhnlich gemacht, sagt Ersay: "Obwohl der April ja bekannt ist für sein wechselhaftes Wetter, hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Die Gäste nehmen das Eis sehr gut an, auch bei ein bisschen kälteren Temperaturen."