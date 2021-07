Würzburger Klimaforscher: Dauerregen hilft dem Grundwassermangel

Franken gilt ja eigentlich als "Hotspot" des Klimawandels, als sehr trockene und heiße Region mit chronischem Grundwassermangel. Der Würzburger Klimaforscher Heiko Paeth rechnet jedoch im Gespräch mit der Bayern2 regionalZeit mit einer zumindest kurzfristigen Entspannung der Grundwasserpegel durch den derzeitigen Dauerregen.

Dauerregen ersetzt nicht geringen Jahresniederschlag

Normalerweise würde der Regen in der Wachstumsperiode zu großen Teilen von Pflanzen direkt aufgenommen und umgesetzt. Gerade der aktuelle Dauerregen könne sich jetzt aber gut in den Boden und damit auch die Grundwasserschichten integrieren. Was wir leider ausschließen müssen, sagt Paeth: Dass ein extremer Dauerregen wie in den letzten Tagen uns den fehlenden Jahresniederschlag einbringen könne. Solche Anomalien, wie wir sie gerade erleben, sagen die Klimamodelle für die nächsten Jahrzehnte auch gehäuft voraus, berichtet der Professor für Klimatologie am Institut für Geographie und Geologie der Universität Würzburg.

Hitze in Kanada und Regen hier hängen zusammen

Für das extrem heiße Wetter in Kanada und die feuchte Witterung bei uns, lasse sich ein Zusammenhang erkennen. So gebe es viele Anzeichen dafür, dass sich die Wechselhaftigkeit unseres Wetters durch den Klimawandel so verändern wird, dass Schönwetter- und Schlechtwetterperioden bei uns in den mittleren Breiten künftig länger andauern. Das könnte damit zu tun haben, dass sich die Arktis stärker erwärmt im Vergleich zu anderen Regionen.

Klimawandel: Würzburg rutscht hinter Bordeaux

Über das Jahrhundert gesehen müsse sich Franken darauf einstellen, ein Klima zu bekommen, wie Bordeaux oder Colmar in Frankreich. Berechnungen hätten demnach ergeben, dass wir in Franken schon zur Mitte des Jahrhunderts in Richtung des Klimas am Oberrheingraben oder auch im Elsass wandern. Vorausgesetzt dass die Treibhausgas-Konzentrationen stetig so ansteigen, wie bisher, ergänzt Paeth. Wir würden aber auch immer wieder Jahre haben, die dem allgemeinen Trend zuwiderlaufen, so der Klimaforscher. Das heißt: Wir werden auch am Ende des Jahrhunderts zum Beispiel auch mal kalte Winter haben.

Siebenschläfer bringt uns weiter Regen

Wenn man für die aktuellen Wetteraussichten nun die Bauernregeln zitieren mag, die gerade in Süddeutschland auch Evidenz haben, schließt Paeth das Gespräch mit der regionalZeit: Wir haben gerade die Siebenschläferperiode hinter uns. Und da gebe es nun eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 75 Prozent, dass die niederschlagsreiche Wetterlage noch drei bis vier Wochen anhält.

Heiko Paeth wurde 1970 in Neunkirchen geboren. Seit 2006 ist er Professor für Klimatologie am Institut für Geographie und Geologie der Universität Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Klimaänderungsforschung, Klimamodellierung, Geostatistik und Klimafolgenforschung.