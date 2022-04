Falsche "Knöllchen" an SUVs: Stadt Würzburg erstattet Anzeige

An den Windschutzscheiben einiger SUVs, die in der Würzburger Innenstadt parkten, wurden Zettel befestigt. In Großbuchstaben steht "Bescheid" darauf. Das Logo der Stadt Würzburg ist abgebildet. Was auf den ersten Blick nach einem offiziellen Schreiben aussieht, entpuppte sich schnell als Fälschung. Wer die falschen "Knöllchen" verteilt hat, ist noch unklar.

Stadt Würzburg erstattet Anzeige

"Ich distanziere mich davon. Es ist kein Schreiben der Stadt Würzburg", sagt der Würzburger Klimabürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) zu BR24. Er vermutet, dass die Aktion als eine Art Aprilscherz gedacht war. "Aber der Aprilscherz ist schon deshalb missglückt, weil wir Anzeige erstatten mussten als Stadt Würzburg. Es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig."

Wenn solche falschen "Bescheide" verbreitet werden, könnte laut Polizei der Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung bestehen. Für den oder die Täter könnte das eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe bedeuten.

"Bescheid" listet Nachteile von Geländewagen auf

In dem Schreiben werden die SUV-Fahrerinnen und Fahrer direkt angesprochen: "Sehr geehrte Autofahrerin, sehr geehrter Autofahrer, Ihnen wird zur Last gelegt, mit dem von Ihnen gewählten Fahrzeug in besonderem Maße die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und Ihre Umwelt zu belasten." Weiter heißt es, dass das Fahrzeug insbesondere für den Stadtverkehr nicht geeignet sei. Es werden Nachteile von SUVs aufgezählt, wie zum Beispiel, dass mehr Parkraum benötigt und mehr Kohlendioxid ausgestoßen werde im Vergleich zu kleineren Autos.

SUV-Fahrer zu Spende aufgefordert

Schließlich werden die SUV-Fahrerinnen und Fahrer in dem falschen "Bescheid" dazu aufgefordert, an eine Umweltschutzorganisation zu spenden, "um Ihr schlechtes Gewissen, das Sie jetzt hoffentlich haben, kurzfristig zu beruhigen." Unterzeichnet ist der Brief von der "Umweltsünderüberwachung Stadt Würzburg". Eine solche Abteilung gibt es bei der Stadt Würzburg nicht.

Klimabürgermeister äußert sich zu falschen "Knöllchen"

"Ich habe natürlich für Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, immer eine große Sympathie. Aber man muss eben aufpassen, wo die Grenze ist", sagt Klimabürgermeister Martin Heilig. "Ich glaube nicht, dass so etwas zur Problemlösung beiträgt." Trotzdem hält er SUVs nicht für geeignet, um damit in der Innenstadt unterwegs zu sein.

Der Klimabürgermeister zählt viele Nachteile von SUVs auf, die auch in dem falschen "Bescheid" stehen. Darunter der höhere Kohlendioxid-Ausstoß und die Sicherheit im Straßenverkehr. Auch für Fußgänger sind SUVs laut Heilig ein Problem. "In manchen Parkhäusern nimmt ein SUV eineinhalb Parkplätze ein. Der Nachbar kommt kaum mehr in sein Auto", sagt Martin Heilig.

Wird Würzburger Talavera gebührenpflichtig?

Eine höhere Parkgebühr für SUVs hält Martin Heilig für eine "nette Idee", aber kaum für umsetzbar. Stattdessen will der Klimabürgermeister andere Anreize bieten, um das Auto stehen zu lassen. Er verweist zum Beispiel auf den kostenlosen Parkplatz an der Würzburger Talavera, der gebührenpflichtig werden soll. Das hat der Würzburger Stadtrat entschieden. Eine Initiative ist dagegen und hat mehr als 5.500 Unterschriften gesammelt, die am Mittwoch im Rathaus übergeben werden.