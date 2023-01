Würzburger Klimaaktivisten demonstrieren in Lützerath

Kurz vor fünf Uhr früh am Würzburger Busbahnhof treffen sie ein: Rund 150 Menschen, die für sich für das Klima einsetzen und heute in Lützerath gegen den Braunkohleabbau demonstrieren wollen. Einige tragen Papp-Plakate mit sich. Darauf stehen Botschaften wie "Wir sind jung und brauchen die Welt" oder "Planet over Profit". Es sind vor allem junge Menschen überwiegend im Studentenalter, die sich vor den drei Bussen versammeln. Die meisten sind noch etwas verschlafen. In aller Ruhe steigen sie in die Busse, nachdem Theresa Höne ihre Fahrtbestätigung mit ihrem Smartphone gescannt hat.

Viel Zuspruch, lange Warteliste

Thersa Höne hatte am Würzburger Klimacamp im Mai teilgenommen und hat die Fahrt zur Großdemo nach Lützerath mitorganisiert. Sie ist erfreut, dass so viele Menschen aus Würzburg und Umgebung mit dabei sind. Die Planungen für die Fahrt hätten erst kurz vor Silvester begonnen. Da habe man damit gerechnet, dass ein Kleinbus ausreichen würde. "Heute starten 152 junge Menschen aus Würzburg und Umgebung in drei Bussen. Und wir hätten noch einen vierten Bus füllen können - so lang war die Warteliste!"

Demo gegen "Unrecht"

Auch wenn die Bagger in Lützerath schon große Teile des Ortes vernichtet hätten, sei der Protest wichtig, betont die Klimaaktivistin: "Gerade weil nichts mehr da ist, ist es umso wichtiger hinzufahren und laut zu werden, dass da ein Unrecht geschieht. Dass da 80 Millionen Tonnen CO2 unter dem Ort liegen, die möglicherweise freigesetzt werden könnten. Deshalb starten wir heute aus Würzburg, um laut zu sein und zu zeigen, dass das nicht richtig ist."

"CO2 in der Erde belassen"

Die Klimaaktivisten sind nicht einheitlich organisiert. Natürlich sind Mitglieder von "Fridays for Future" dabei, weitere Klimaaktivisten hatten sich über Social Media und Mundpropaganda zusammengefunden. Einer von ihnen ist Carsten. Der Student steht noch etwas müde vor dem Bus, ist aber entschlossen: "Klimaschutz sollte jeden motivieren, auch mal früh morgens aufzustehen." Lützerath solle gesichert werden, um das CO2 in der Erde zu belassen. "Solange die Braunkohle in der Erde ist, ist sie nicht verbrannt und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei."

Braunkohleabbau "eine sterbende Industrie"

Auch Leonie will in Lützerath demonstrieren. Bevor die Studentin in den Bus steigt, faltet sie ihr Papp-Plakat zusammen. Darauf kritisiert sie die Subventionierung des Braunkohleabbaus. "Ich bin froh, dass so viele Menschen mit dabei sind und unseren Kampf gegen die Braunkohle unterstützen." Der Tagebau sei eine riesige Katastrophe für das Klima, die man stoppen müsse. "Wir setzten uns für den Klimaschutz ein und für zukunftsfähige, erneuerbare Energien – statt für diese veraltete, sterbende Industrie."

Rückkehr gegen Mitternacht geplant

Um kurz nach fünf Uhr sind alle Demonstranten eingestiegen. Die Busse setzten sich in der Dunkelheit in Bewegung. In etwa vier bis fünf Stunden werden die Würzburger Aktivisten in Lützerath ankommen und dann gegen den Braunkohleabbau demonstrieren. Gegen Mitternacht wollen sie wieder in Würzburg zurück sein.